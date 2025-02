Kappensitzung im Maifeld Die Narrenrepublik Polch wählt die gute Laune 16.02.2025, 16:00 Uhr

i Hoch die Hände! Gerd Klasen führt launig durch die Kappensitzung. Birgit Pielen

Das Maifeld hat einen närrischen Regierungschef: Gerd Klasen ist Kanzler der „Akademie für freie Künste, Wissenschaft und Narrheit“. Wir haben uns seine Narrenrepublik bei einer sechsstündigen Kappensitzung in Polch angeschaut.

In der Fünften Jahreszeit kommt es auf den Kanzler an. Das weiß keiner besser als Gerd Klasen. Er ist nicht nur Stadtbürgermeister von Polch, sondern – was jetzt viel wichtiger ist – Kanzler der „Akademie für freie Künste, Wissenschaft und Narrheit“. Und als solcher regiert er die Narrenrepublik auf dem Maifeld und führt durch eine unterhaltsame Kappensitzung mit mehr als 150 Aktiven in Polch.

