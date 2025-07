Die Mitglieder des Gemeinschaftlichen Wohn-Projektes (GeWoMy) streben, wie es der Name unschwer erahnen lässt, in Mayen eine besondere Wohngemeinschaft an, die auf einer nachhaltigen, inklusiven und selbstverwalteten Hausgemeinschaft basiert (unsere Zeitung berichtete). Über die Rechtsform als Grundlage wird derzeit diskutiert: Soll es unter dem Dach eines Vereins oder einer Genossenschaft passieren?

„Es soll eine wertvolle Möglichkeit sein, um die soziale Isolation zu verringern und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen.“

Initiatorin Pietra Anastasini

Geplant sind zurzeit zwölf bis 24 abgeschlossene, barrierefreie Wohneinheiten mit circa 40 bis 80 Quadratmetern für Singles und Paare, verteilt auf ein oder zwei Häuser. Ein Drittel bis die Hälfte der Wohnungen soll sozial gefördert werden. „Es soll eine wertvolle Möglichkeit sein, um die soziale Isolation zu verringern und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen“, betont Pietra Anastasini, die Ansprechpartnerin der Gruppe. „Ziel ist es, ein lebendiges, harmonisches und ökologisch orientiertes Wohnumfeld für Menschen ab 45 Jahren zu schaffen, die eigenständig handeln und leben können, sich gegenseitig helfen, Ressourcen sparen und teilen, soziale Kontakte pflegen und gesellschaftliches Engagement schätzen.“ Mit in die Planungen involviert ist die Stadt Mayen, die ein mögliches Objekt ins Auge gefasst hat. Um der Stadtspitze und dem Stadtrat nicht vorzugreifen, möchten Anastasini und ihre Mitstreiter der Kerngruppe hierzu nicht allzu viel preisgeben. In einigen Wochen wird der Stadtrat darüber entscheiden, wer von den insgesamt drei Investoren den Zuschlag erhält. Einen Tag zuvor tagt der Bau- und Vergabeausschuss. „Wir müssen schauen, für wen sich das Gremium entscheidet. Wir wissen aktuell noch gar nichts. Wenn der Investor klar ist, werden wir mit ihm das Gespräch suchen und hören, wie er es sich vorstellt“, so Pietra Anastasini. „Sollten wir mit dem Investor nicht zurechtkommen, werden wir wahrscheinlich an die beiden anderen infrage kommenden Investoren herantreten. Wir könnten uns gegebenenfalls auch ein Grundstück mit einem bestehenden Gebäude vorstellen.“

i Pietra Anastasini ist sozusagen der Kopf der Kerngruppe. Elvira Bell

Seit Mittwoch ist das Wohnprojekt auf der Plattform „Bring Together“ eingestellt. Hierbei handelt es sich um eine Plattform, die bei der Suche nach passenden Wohnprojekten und Immobilien Gleichgesinnten hilft. Die Bring-Together-Community besteht aus Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein neues Zuhause zu finden – mit dem Anspruch gemeinsames Wohnen. Was wird erwartet? Um zu ermitteln, welche Wünsche Interessierte mit Blick auf ihre künftige passende Wohnform und ihren persönlichen Lebensstil in Mayen haben, hat die Gruppe rund um Pietra Anastasini einige Gedanken und Fragen zum Thema Gemeinschaft, zur Mobiliät, zum künftigen Wohnprojekt, zu den Kosten und finanziellen Grenzen, zum Ort/Lage und zum Gebäude und Grundstück zusammengestellt.

Ein Augenmerk wird auch daraufgelegt, an welchen Aktivitäten sich künftige Mitmieter beteiligen würden und an welchen nicht. Auch die Frage zu den Erwartungen, die man die Gemeinschaft richtet und auch, was man aktuell an seiner jetzigen Wohnsituation vermisst, sind Bestandteil eines zweiseitigen Informationsblattes. Als ehrgeiziges Ziel nennt die Gruppe die Bezugsfertigkeit des Mietobjektes bis Anfang 2028. Das Projekt wird auch für die Nachbarschaft interessant werden. „Mit einem Café möchten wir durch diverse Veranstaltungen und Treffen unsere Interessen auch nach außen tragen.“ Nachbarschaftliche Aktivitäten, Kreativkurse- und Tagesangebote, Spiele- und Kinoabende und Wanderungen sollen auch externe Interessierte ansprechen. Der „harte Kern“ der Gruppe übt beziehungsweise hat unterschiedliche Berufe ausgeübt und ist nach eigenem Bekunden weltoffen und vielseitig interessiert. Als Jüngste sind die 55-jährige Steffi Kleitz und ihr 60-jähriger Mann Axel aus Ettringen mit im Boot. Das Ehepaar wurde aufgrund eines Zeitungsartikels auf das gemeinschaftliche Wohnkonzept aufmerksam.