90 Kinder zum neuen Schuljahr Die Montessori-Schule in Polch ist beliebt Birgit Pielen 09.08.2026, 08:00 Uhr

i Am Ende des Geisnacherwegs in Polch steht die Containerschule, das Übergangsdomizil der Montessori-Schule Sonnenschein. Martin Ingenhoven

Die Montessori-Schule in Polch unterrichtet Grundschüler und Realschüler – und startet nach den Sommerferien mit rund 90 Jungen und Mädchen ins neue Schuljahr.

Seit den Herbstferien 2025 gibt es in Polch die neue Montessori-Grund- und Realschule plus. Das Schulzentrum wird derzeit von rund 90 Schülern besucht und nimmt im jetzt startenden Schuljahr am Montag, 10. August, wieder neue Jahrgänge auf.„Wir freuen uns über die konstante Nachfrage und das Interesse von Eltern und Schülern an anderer Schule.







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