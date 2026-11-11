Karneval in der Vordereifel Die Meyers fiebern ihrer Krönung in Kottenheim entgegen Elvira Bell 11.11.2026, 12:11 Uhr

i Nicole und Thomas Meyer werden am 14. November den Narrenthron in Kottenheim besteigen. Elvira Bell

„Keine Feier ohne Meyer.“ Vielleicht hat das Motto von Thomas und Nicole Meyer noch nie so gut gepasst wie jetzt. In wenigen Tagen erfüllt sich für das neue Tollitätenpaar in Kottenheim ein Traum.

Fünf Männer und eine Frau strahlen den Passanten in Kottenheim von einem großen Plakat entgegen. In den Händen halten sie Zettel mit der Botschaft: „Wir freuen uns auf Euch!“ Daneben kündigt ein unübersehbares Banner bereits das große Ereignis in der Ortsgemeinde an: die feierliche Prinzenkrönung am Samstag, 14.







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