Geschäftsleitung verstärkt Die Lohners rekrutieren Experten von Rewe und Aldi 25.09.2025, 07:00 Uhr

i Auf dem Foto sind von links Ellen und Achim Lohner, Anja Dany (Kaufmännische Leitung), Sven Griger (Geschäftsführer Produktion und Logistik), Lisa-Marie Stöver (Vertriebsleiterin), Alexander Borgschulze (Geschäftsführer), Rainer Pauken (Betriebsleiter) und Bernd Kütscher (Vorsitzender der Geschäftsführung) zu sehen. Die Lohners/Peter Seydel

Der Bäckereibetrieb Die Lohners aus Polch baut seine Geschäftsleitung mit drei erfahrenen Fachkräften weiter aus. Mit Verstärkungen in Produktion, Logistik, Finanzen und Vertrieb will das Unternehmen seine Zukunftsfähigkeit sichern.

Der Bäckereibetrieb Die Lohners, gerade erst mit dem Ehrenpreis des Landes ausgezeichnet, verstärkt seine Geschäftsleitung mit erfahrenen Führungskräften, teilt er mit. Im September hat Sven Griger die Geschäftsführung für den Bereich Produktion und Logistik übernommen.







