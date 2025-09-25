Geschäftsleitung verstärkt: Die Lohners rekrutieren Experten von Rewe und Aldi
Der Bäckereibetrieb Die Lohners aus Polch baut seine Geschäftsleitung mit drei erfahrenen Fachkräften weiter aus. Mit Verstärkungen in Produktion, Logistik, Finanzen und Vertrieb will das Unternehmen seine Zukunftsfähigkeit sichern.
Lesezeit 1 Minute
Der Bäckereibetrieb Die Lohners, gerade erst mit dem Ehrenpreis des Landes ausgezeichnet, verstärkt seine Geschäftsleitung mit erfahrenen Führungskräften, teilt er mit. Im September hat Sven Griger die Geschäftsführung für den Bereich Produktion und Logistik übernommen.