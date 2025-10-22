Jahrelang hatte sich die Andernacher FWG für eine Landstromanbindung an den Schiffsanlegestellen am Rheinufer eingesetzt. Dadurch sollen Lärm und CO2-Emissionen vermieden werden. Dank einer Millionenförderung wurde der Traum nun Realität.
Einen Förderbescheid in Höhe von 11,6 Millionen Euro konnten die Andernacher Stadtwerke kürzlich für die Ertüchtigung der Uferbefestigung im Andernacher Rheinhafen entgegennehmen. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt war eigens nach Andernach gekommen, um sich im Stromhafen über den Fortgang der Arbeiten zu informieren.