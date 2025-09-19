12.000 Gäste, 170 Aussteller: Die Herbstpartie in und um Schloss Namedy ist ein voller Erfolg. Der Termin fürs nächste Jahr steht auch schon fest.

Nach dem Gartenfestival „Country Style”, das bis 2022 etliche Jahre auf Schloss Burg Namedy über die Bühne ging, fand Anfang September nun bereits zum zweiten Mal die Herbstpartie des Veranstalters Reno Müller statt.

Kunst, Kultur und Genuss standen auch bei der zweiten Auflage des stilvollen Livestyle-Marktes an drei Tagen in Schloss Burg Namedy im Fokus.