Als Andreas Henseler im vergangenen Jahr von den Verantwortlichen der Caritas-Werkstätten gefragt wurde, ob er es sich vorstellen könnte, sich im Rahmen eines Inklusionsprojekts im Mayener Altenheim St. Johannes, im Volksmund Klösterchen genannt, einzubringen und sich als Alltagshelfer ausbilden zu lassen, hat er sofort Ja gesagt. Ebenso wie sieben weitere Menschen mit Beeinträchtigung wurde Andreas Henseler seit Jahresbeginn im Weiterbildungszentrum an der Pflegeschule Daun zum Alltagshelfer ausgebildet. Im April hat er mit Erfolg die Qualifizierung absolviert: „Dafür mussten wir unter anderem in einer gewissen Zeit drei Aufgaben in leichter Sprache erarbeiten.“

Unsere Redaktion hat sich mit Andreas Henseler im Klösterchen getroffen. „Andreas ist der Beste, den wir haben! Er ist eine tolle Bereicherung unseres Alltags“, erklären die Heimbewohnerinnen Luise Schäfer, Marlies Fischer und Edith Bär unisono. „Wir möchten ihn nicht missen!“ In der Tat steigert der junge Mann, für den auch das Ehrenamt beispielsweise im kirchlichen Dienst eine besondere Bedeutung hat, die Lebensqualität in der Wohngruppe Grubenfeld. Warum ist das so? Und was macht den Menschen Andreas Henseler so besonders wertvoll?

i Die Heimbewohnerinnen Luise Schäfer, Marlies Fischer und Edith Bär genießen es, wenn Andreas Henseler ihnen aus der Rhein-Zeitung vorliest. Elvira Bell

Inzwischen arbeitet Andreas Henseler dauerhaft an fünf Tagen in der Woche auf einem von der Werkstatt ausgelagerten Arbeitsplatz im Klösterchen. Vergangene Woche habe er in Daun eine Fortbildung besucht, berichtet der pflichtbewusste Alltagsbegleiter, der den Lebensalltag der Bewohner mit Stolz, Einsatzbereitschaft und Empathie verbessert. „Wir haben uns in Daun mit den Themen Stressbewältigung, wohltuenden beruhigenden Düften und gesunder Ernährung beschäftigt. Bei dieser Fortbildung waren auch die Alltagshelfer von Bernkastel-Kues dabei.“

Andreas Henseler entlastet das Personal in der Senioreneinrichtung. Er ist, wie er ausdrücklich betont, aber nicht in der Pflege tätig. „Ich bin sehr froh, dass ich hier arbeiten darf, und möchte hier auch nicht mehr weg. Es ist ein tolles Miteinander – auch mit der Einrichtungsleiterin Christiane Jeub.“ Bei ihr hatte sich Andreas Henseler am Tag seiner Abschlussprüfung mit einem selbstgestalteten Schreiben beworben. Neben einem Farbfoto, welches das Seniorenheim zeigt, hatte er sorgfältig aufgeschrieben, was er sich sehnlichst wünscht: „Ich möchte in Zukunft weiter im Altenheim St. Johannes in Mayen auf der Gruppe Grubenfeld arbeiten. Wie ich es erreichen kann? Wenn mich Einrichtungsleiterin Christiane Jeub übernimmt – als Außenarbeitsplatz der Werkstätten in Mayen.“ Der 35-Jährige hat sein Ziel erreicht: Er wurde übernommen!

i Die Bewerbung von Andreas Henseler hat einen festen Platz an der Pinnwand von Einrichtungsleiterin Christiane Jeub. Elvira Bell

Als Alltagsbegleiter pflegt er die Kultur der Begegnung mit den Heimbewohnern, er hört ihnen zu, erzählt, liest aus der Rhein-Zeitung vor oder genießt mit ihnen eine gemeinsame Zeit im Pfarrgarten. In einer Liste, die er von der Wohnbereichsleitung erhält, trägt Andreas Henseler jeden Tag sorgfältig ein, wer von den Bewohnern der Gruppe Gruppenfeld an den angebotenen Aktivitäten teilgenommen hat. „Wir führen die Liste handschriftlich, weil wir als Alltagspfleger nicht in das System kommen. So können wir nachmittags sagen, der ‚Herr X‘ und die ‚Frau M‘ hat das und jenes mitgemacht. Das ist eine tolle Sache auch mit Blick auf den Personalmangel.“

Mit der Zertifizierung zum Alltagsbegleiter ist für den in Mendig lebenden jungen Mann zweifelsohne ein Traum in Erfüllung gegangen. „Mit der Unterzeichnung des Vertrags ist nun alles unter Dach und Fach.“ Seit seinem Schulabschluss war Andreas Henseler in den Werkstätten der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe beschäftigt. Im Rahmen eines Inklusionsprojektes hat er zu Jahresbeginn seine neue Tätigkeit begonnen. „Ich habe gerne mit Menschen zu tun, und bin wunschlos glücklich“, beschreibt Andreas Henseler seine jetzige Lebenssituation. „Auch meine Eltern und Verwandten sind mächtig stolz auf mich, dass ich mein Ziel erreicht habe. Alle haben sich für mich gefreut.“

i In diese Liste trägt Andreas Henseler sorgfältig ein, wer an welchen Aktivitäten teilgenommen hat. Elvira Bell

Zu seiner Arbeitsstelle gelangt er bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. „Das klappt hervorragend“, sagt er stolz. Für die Trägerin der Senioreneinrichtung und der Werkstätten, die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe, ist es das zweite große Inklusionsprojekt in der Altenhilfe. Das Projekt in Mayen basiert auf den guten Erfahrungen, die seit dem vergangenen Jahr im Caritashaus Herbstresidenz in Bernkastel-Kues gemacht werden. „Nach dem Zeitungsartikel in der Rhein-Zeitung war ich sogar im Fernsehen. Das war toll“, freut sich Andreas Henseler.