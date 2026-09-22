In Mayen-Koblenz absolvieren aktuell rund 1463 Menschen ihre IHK-Berufsausbildung. Welche Unternehmen die meisten Auszubildenden beschäftigen und wie die Hidden Champions bei dem Thema aufgestellt sind, beantwortet Martin Neudecker von der IHK.
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Im August sind wieder zahlreiche junge Menschen mit dem Beginn einer Ausbildung ins Berufsleben gestartet. Auch in der Region zwischen Andernach und Mayen verzeichnen die Firmen einige Neuzugänge. Martin Neudecker von der IHK gibt einen Einblick, welche Industrie- und Handelsbetriebe derzeit die meisten Auszubildenden beschäftigen und wie es bei den Hidden Champions mit Nachwuchskräften aussieht.