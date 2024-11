Mayen. Mia fäieren Faasenacht en Maye – und zwar mit Pauken, Trompeten und einer ordentlichen Portion „Mayen Mayoh“. In wenigen Tagen beginnt sie offiziell – die fünfte Jahreszeit. Die Alte Große Mayener Karnevalsgesellschaft hat in diesem Jahr gemeinsam mit allen Korporationen karnevalistisch gesehen in unserer Region noch vor dem 11. November zweifelsohne die Nase vorn. Am Samstagabend galt es, ein Prinzenpaar zu verabschieden und neue designierte Tollitäten, begleitet von rührenden Reden und Sessionsliedern, zu begrüßen. Viele Jecken waren in die Halle 129 gekommen.