Meinung zur Vordereifel Die eigentliche Botschaft der Bürgermeisterwahl Birgit Pielen 23.03.2026, 13:45 Uhr

i Birgit Pielen Jens Weber. MRV

Die Bürgermeisterwahl in der VG Vordereifel wurde kaum von Landes- oder Bundespolitik beeinflusst – und liefert dennoch viele Erkenntnisse: eine abwesende SPD, nachlassende Freie Wähler, ein geschlossener CDU-Erfolg. Birgit Pielen kommentiert.

Hat die Bundespolitik und Landespolitik bei der Bürgermeisterwahl in der VG Vordereifel eine Rolle gespielt? Kaum. Aber dennoch lassen sich aus diesem Wahlabend einige spannende Rückschlüsse für die Kommunalpolitik ziehen.Die SPD spielte bei der Bürgermeisterwahl keine Rolle, weil sie schlichtweg keinen Kandidaten nominiert hatte.







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