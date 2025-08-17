Die Burg Eltz, die zwischen dem Maifeld und der Mosel liegt, ist eine Berühmtheit in sozialen Netzwerken. Das belegt einmal mehr ein deutschlandweites Ranking.

Die Burg Eltz verzaubert die Menschen mehr denn je – und sie ist berühmter denn je. Dank sozialer Medien wie YouTube, Instagram, Pinterest und Tiktok geht ihr Bild durch die ganze Welt. Das belegt einmal mehr eine Auswertung des Reisegutscheinportals Tripz. In einem deutschlandweiten Ranking kommt die Burg Eltz auf Platz 3. Davor liegen nur die Wartburg in Eisenach/Thüringen und Schloss Neuschwanstein in Schwangau/Bayern. Untersucht wurde die Online-Präsenz von mehr als 300 deutschen Burgen und Schlössern und deren Beliebtheit auf vier Social-Media-Plattformen.

Zwei junge Frauen setzen sich vor der Kulisse der Burg Eltz in Szene. Auf einem Stativ steht ihr Handy, gleich wollen sie Fotos machen und ein Video drehen. Auf Nachfrage unserer Zeitung erzählen sie, dass sie aus Thailand kommen und dass sie überwältigt sind von diesem märchenhaften Anblick. Sie tragen sogar Gewänder eines Burgfräuleins, um die Szenen noch wirkungsvoller zu machen. Und so schafft es die Burg Eltz nicht nur nach Thailand, sondern rund um die Welt – und landet in der Instagramliste „1000placestoseebeforeyoudie“, also „1000 Plätze, die du gesehen haben musst, bevor du stirbst“. Bei Instagram wird sie unter den Hashtags #whateltz, #burgeltz oder #eltzcastle gepostet.

i Die Burg Eltz bezaubert mit ihrer unvergleichlichen Architektur aus dem Mittelalter. Birgit Pielen

Was macht die Burg Eltz so besonders? Die Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert überstand alle Kriege unbeschadet. Sie hat eine unvergleichliche Architektur aus dem Mittelalter und eine originale Einrichtung aus neun Jahrhunderten. Sie zeigt Rüstungen, Schwerter und Hellebarden und prachtvolle höfische Gold- und Silberarbeiten. Sie steht auf einem Felsen und liegt trotzdem im Tal. Wo gibt es das sonst noch?

Die Burg Eltz ist seit ihrer Erbauung bis heute im Besitz einer einzigen Familie: der Adelsfamilie Eltz. In den vergangenen Jahrzehnten führten Karl Graf zu Eltz und Sophie Gräfin zu Eltz die Geschicke der Burg, inzwischen haben sie alles in die Hände ihres Sohnes Jakob Graf zu Eltz gelegt – getreu dem Motto: „Übergebe die Burg in einem besseren Zustand, als du sie vorgefunden hast.“ Der junge Burgherr, ein studierter Mathematiker, führt das Erbe seiner Eltern jetzt in der 34. Generation fort – und macht es weiter der Öffentlichkeit zugänglich.

250.000 Gäste kommen jedes Jahr. Im Ausland gilt die Burg Eltz nach dem Brandenburger Tor in Berlin und Schloss Neuschwanstein in Bayern als bekanntestes Gebäude in Deutschland. Zwischen 1961 und 1995 schmückte sie sogar den 500-Mark-Schein.

„Die Burg gibt den Menschen den Traum einer Zeitreise in das Mittelalter – und zwar im vollkommenen Sinne“, sagte Karl Graf von Eltz in einem Interview mit unserer Zeitung. „Es ist ein Eintauchen in das, was viele Jahrhunderte zuvor die eigenen Vorfahren erlebt haben können.“

Jakob Graf zu Eltz sieht die Burg auch als Modell für Zukünftiges: „Einige der heutigen Probleme könnten wir verringern, wenn man sich die Lebensentwürfe von damals anschaut. Es gibt andere Formen als den heute gelebten Individualismus.“ Karl Graf von Eltz fügt hinzu: „Es ist eine Atomisierung der Familie, die heute stattfindet. Damals war es das schiere Gegenteil. Es lebten drei Stämme einer Familie mit mehreren Generationen zusammen. Es war ein Vielgenerationenhaus.“ Davon zeugen heute noch die acht bis 35 Meter hohen Wohntürme.

Die Burg Eltz fasziniert alle Generationen, doch viral geht sie vor allem dank junger Menschen. Sie zeigen die verwunschene Kulisse auf TikTok oder Instagram in Ausflugsvideos, Reels oder Naturaufnahmen. Man könnte sagen: Die Burg Eltz ist auf ihre alten Tage selbst zur Influencerin geworden.

i Im März 2025 ist die Burg Eltz von Lichtkünstler Peter Baur in Szene gesetzt worden. Lucky Luxem

Auch Karl Graf von Eltz, der schon so oft in der Burg ein- und ausging, sagt: „Dieser Ort bezaubert. Auch ich kann mich dieser Wirkung nicht entziehen. Dieser Zauber stumpft nie ab.“

Für Fotografie-Liebhaber aus der Region gibt es in einigen Tagen ein ganz besonders Event: Am Samstag, 23. August, startet ein Foto-Workshop zur Astrofotografie. Der Workshop „Milchstraße an Burg Eltz“ findet von 15 bis 22.45 Uhr statt und bietet nächtlichen Burgimpressionen ein. Bei Nacht gibt es noch ein weiteres Highlight: die Taschenlampenwanderung und eine Illumination – eine Abendwanderung mit Lichtkunst im Burgpanorama. Weitere Termine sind in Planung.

Die Burg Eltz ist bis zum 1. November täglich geöffnet von 9.30 Uhr bis 17 Uhr (letzter Einlass am Burgtor). Die 40-minütigen Burgführungen starten ab 9.30 Uhr im oberen Burghof in regelmäßigen Abständen. Das Eintrittsticket, das zu Burgführung, Innenhof und Schatzkammer berechtigt, kostet für Erwachsene 14 Euro, für Kinder (ab 6 Jahren), Schüler und Studierende 7 Euro.