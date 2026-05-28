Mendiger Lesespektakel 
Die besondere Mystik und Magie der Eifel
Bei der Eröffnung des Lesespektakels in Mendig begrüßte Wolfgang Süß (rechts) die Autorin Regine Brühl und Sven von Loga.
Bei der Eröffnung des Lesespektakels in Mendig begrüßte Wolfgang Süß (rechts) die Autorin Regine Brühl und Sven von Loga.
Brigitte Meier

Die Eifel ist unheimlich vielfältig und schön. Und die Landschaft verfügt über eine besondere Magie und Mystik. Das wird bei der Literaturwoche Lesespektakel in Mendig erneut deutlich.

Lesezeit 2 Minuten
Die Vielfalt und Schönheit der Eifel, die einst als Armenhaus Deutschlands wenig Beachtung fand, wurde erst in den vergangenen Jahren entdeckt. Zwei Gesichter des durch Vulkanismus entstandenen Mittelgebirges im Rheinland konnten die Besucher und Besucherinnen bei der Eröffnung der Literaturwoche Lesespektakel der Verbandsgemeinde und der Stadt Mendig im Lavadome erleben.

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