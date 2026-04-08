Hochstraße ist gesperrt
Die Andernacher Stadtmauer bröckelt
Von der Stadtmauer im Bereich der kurfürstlichen Burg haben sich kleinere Steine und Mörtel gelöst. Nach einer statischen Überpr
Von der Stadtmauer im Bereich der kurfürstlichen Burg haben sich kleinere Steine und Mörtel gelöst. Nach einer statischen Überprüfung wurde die Hochstraße gesperrt.
Rico Rossival

An der Andernacher Stadtmauer im Bereich der kurfürstlichen Burg haben sich Steine und Mörtel gelöst. Die Hochstraße muss deswegen für die Durchfahrt gesperrt werden. So geht es jetzt weiter.

Lesezeit 2 Minuten
Seit wenigen Wochen ist die Andernacher Hochstraße auf Höhe des Koblenzer Tors für den Verkehr gesperrt – und das wird auch noch einige Zeit so bleiben. Laut Mobilitätsatlas handelt es sich um eine Notabsperrung, da in diesem Bereich Gefahr durch „herabfallende Steine im Bereich der Stadtmauer“ besteht.

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