Auf dem Flugplatz in Mendig trafen sich am Samstag die Eigentümer von Mercedes-Autos im hauseigenen Sportformat zum Sommerfest. Rund 80 heiße Kisten aus ganz Deutschland waren mit von der Partie.

Der deutsche AMG Owners Club hatte auf den Flugplatz bei Mendig gerufen, und sie kamen aus Kiel, Stuttgart, Rheinland und Rheingau: Rund 60 Varianten der sportlichen Sterne waren am Ort, aber nicht nur das. Zum Fahren auf abgesteckter Strecke traten auch andere starke Karossen an. Für Freunde brüllender Boxer aus Zuffenhausen gab es einiges zu sehen, es kamen 15 Hochleistungsvarianten der GT und RS-Fraktion zum Einsatz. Dazwischen liebevoll ausstaffierte Oldtimer wie ein 1967er Renn-911er, ein VW-Porsche aus den 70er-Jahren und ein herrlich lila glitzernder Käfer – mit Kennzeichen HÖ-RB I und monströsem Auspuff ... Der AMG Eigentümerclub traf sich zum vierten Mal in Mendig, der Zuspruch dieses Jahr war enorm. So musste Vorstandsmitglied Mario Keute aus Oestrich im Rheingau schweren Verzicht üben: Er liebt es sonst, selbst am Grill zu stehen. Das fiel diesmal flach, ein Profi-Caterer übernahm den Job. Dafür drehte Keute die eine oder andere schnelle Runde mit seinem Biturbo-V8.