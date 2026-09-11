Drei Fragen an Claus Peitz
Deshalb ist Andernacher Kulturnacht ein Besuchermagnet
Claus Peitz (Mitte) ist bei der Kulturnacht unterwegs, die er zum letzten Mal als Kulturdezernent erlebt. Natürlich sind auch di
Claus Peitz (Mitte) ist bei der Kulturnacht unterwegs, die er zum letzten Mal als Kulturdezernent erlebt. Natürlich sind auch die Bäckerjungen bei der Veranstaltung zugegen.
Elvira Bell

Zehntausend Menschen unterwegs in den Gassen von Andernach: Kulturdezernent Claus Peitz ist überzeugt, dass Veranstaltungen wie die Kulturnacht wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind. Was ihm besonders in Erinnerung bleiben wird.

Lesezeit 2 Minuten
Für Claus Peitz schließt sich in diesen Tagen ein Kreis: Die 24. Kulturnacht, die dieser Tage 10.000 begeisterte Nachtschwärmer in die illuminierten Gassen von Andernach lockte, und der traditionsreiche Michelsmarkt, der Ende September ansteht, sind die beiden letzten großen Veranstaltungen seiner Amtszeit als Bürgermeister und Kulturdezernent.
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