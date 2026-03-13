In Mayen ziehen Brückengemeinschaft, Stadt, MY Gemeinschaft und INNENSTADTmacher an einem Strang, um die Innenstadt attraktiv zu halten. Die Vorsitzende der Brückengemeinschaft, Alya Rozera, erklärt im RZ-Gespräch, was 2026 alles geplant ist.

Nicht nur beim Stein- und Burgfest, an Lukasmarkt und beim Weihnachtszauber, sondern auch an allen anderen Tagen, an denen, den Besuchern in der Innenstadt der Stadt der Märkte ein Rahmenprogramm geboten wird, wird diese stark frequentiert.

Nach dem besucherstarken Start in den Frühling am vergangenen Wochenende (7.