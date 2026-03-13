Einzelhandel in Mayen
„Der Zusammenhalt im Brückenviertel ist einfach klasse“
Die Brückengemeinschaft organisiert nicht nur eigene Veranstaltungen, vielmehr ist sie auch als Mitorganisator bei verschiedenen Events in Kooperation mit der Stadt und der MY-Gemeinschaft mit im Boot. Auf dem Foto von links: Alya Rozera (Vorsitzende), Rolf Schneider (Besitzer), Bärbel Bichinger (Schriftführer), Melanie Gerhard (zweite Vorsitzende) und Karin Welsch (Schatzmeisterin).
Elvira Bell

In Mayen ziehen Brückengemeinschaft, Stadt, MY Gemeinschaft und INNENSTADTmacher an einem Strang, um die Innenstadt attraktiv zu halten. Die Vorsitzende der Brückengemeinschaft, Alya Rozera, erklärt im RZ-Gespräch, was 2026 alles geplant ist.

Lesezeit 2 Minuten
Nicht nur beim Stein- und Burgfest, an Lukasmarkt und beim Weihnachtszauber, sondern auch an allen anderen Tagen, an denen, den Besuchern in der Innenstadt der Stadt der Märkte ein Rahmenprogramm geboten wird, wird diese stark frequentiert. Nach dem besucherstarken Start in den Frühling am vergangenen Wochenende (7.

