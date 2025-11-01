Leben als Wanderschäfer Der Wolf und die 300 Schäfchen Elvira Bell 01.11.2025, 12:00 Uhr

i Das Archivfoto zeigt die Herde von Friedel Bous auf einer Weide in Brenk. Auch in der Vordereifel und in Volkesfeld ist der Wanderschäfer mit seinen Schafen anzutreffen. Elvira Bell

Mit seinen Schafen ist Friedel Bous häufig beim Schafmarkt während des Mayener Lukasmarktes erfolgreich. Jetzt lässt er hinter die Kulissen blicken: auf seinen Beruf als Wanderschäfer und auf die latente Bedrohung durch den Wolf.

Als Wanderschäfer übt Friedel Bous einen der ältesten Berufe der Welt mit Überzeugung und Leidenschaft aus – und er ist jedes Jahr beim Lukasmarkt mit von der Partie. Wanderschäfer wie er haben einen echten Seltenheitswert: Die jahrhundertealte Tradition wird über Generationen weitergegeben.







