Mit seinen Schafen ist Friedel Bous häufig beim Schafmarkt während des Mayener Lukasmarktes erfolgreich. Jetzt lässt er hinter die Kulissen blicken: auf seinen Beruf als Wanderschäfer und auf die latente Bedrohung durch den Wolf.
Lesezeit 4 Minuten
Als Wanderschäfer übt Friedel Bous einen der ältesten Berufe der Welt mit Überzeugung und Leidenschaft aus – und er ist jedes Jahr beim Lukasmarkt mit von der Partie. Wanderschäfer wie er haben einen echten Seltenheitswert: Die jahrhundertealte Tradition wird über Generationen weitergegeben.