Nach Feuerwalze in Vordereifel
Der Wald, der brennt, der schreit nicht
Udo Mohr, seit drei Jahren Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehren der VG Vordereifel, steht vor einem der verbrannten Waldstück
Udo Mohr, seit drei Jahren Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehren der VG Vordereifel, steht vor einem der verbrannten Waldstücke.
Stefanie Braun

Wie ist das, plötzlich einer Feuerwand gegenüber zu stehen? Fast 600 Wehrleute haben es im August beim Waldbrand in der Vordereifel erlebt. Wir haben mit Udo Mohr, dem Wehrleiter der VG Vordereifel, darüber gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
September 2026. Es ist kühler geworden. Vor etwa vier Wochen sah das noch anders aus. Wochenlange Temperaturen an der 40-Grad-Marke ließen den Wald bei Arft, Langenfeld und Langscheid austrocknen und führten zum größten Flächenbrand in der Geschichte der Vordereifel.
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