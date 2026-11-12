Schule trifft Bestseller-Autor „Der Vorleser“ hautnah: Bernhard Schlink in Andernach Alexander Thieme-Garmann 12.11.2026, 17:00 Uhr

i Der Bestseller-Autor des weltweit erfolgreichen Romans „Der Vorleser“ Bernhard Schlink hat das Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach besucht. Alexander Thieme-Garmann

Wie viel eigene Geschichte steckt von Bestseller-Autor Bernhard Schlink im Roman „Der Vorleser“? Darin erlebt ein 15-Jähriger eine Liaison mit einer deutlich älteren Frau. Schüler des Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernach befragen den Autor.

Bestseller-Autor Bernhard Schlink hat dieser Tage das Kurfürst-Salentin-Gymnasium in Andernacher besucht. Der Verfasser des weltweit erfolgreichen Romans „Der Vorleser“ war einer Einladung gefolgt, um sich den Fragen der Schüler der Jahrgangsstufe 11 und des Leistungskurses Deutsch (Jahrgangsstufe 12) zu stellen.







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