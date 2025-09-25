Die Europäische Hornisse ist eigentlich eine friedliche Art, dennoch sorgt sie gerade in der Nähe des Traumpfads in Kell für Unruhe. Warum der Wanderweg weiterhin gesperrt bleibt, erklärt die untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung.
Lesezeit 2 Minuten
Bereits seit August ist der beliebte Traumpfad in Kell wegen eines Hornissennestes gesperrt. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt die untere Naturschutzbehörde des Kreises Mayen-Koblenz, warum das Nest nicht einfach entfernt werden kann und wann Wanderer den Weg voraussichtlich wieder passieren können.