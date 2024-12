Amtsübergabe im Kreishaus MYK Der rote Startknopf geht an den Sozialdemokraten Boos 20.12.2024, 16:00 Uhr

i Alexander Saftig (rechts) übergibt den roten Startbutton an Marko Boos (links). Rico Rossival

Ab dem 1. Januar 2025 hat der Kreis Mayen-Koblenz einen neuen Landrat: In der letzten Kreistagssitzung des Jahres 2024 führte der Scheidende den Neuen in seinem Amt ein – und übergab einen Staffelstab der etwas anderen Art.

„Time to Say Goodbye“ hieß es am Freitagvormittag in der letzten Kreistagssitzung des Jahres 2024 im Kreishaus. Auf der Tagesordnung stand auch nur ein einzelner Punkt: Ernennung, Vereidigung und Einführung des Landrats. Der bisherige Landrat, Alexander Saftig (CDU), nahm Abschied; der neue Landrat, Marko Boos (SPD), stellte sich vor und übernahm das Steuerrad – oder vielmehr den roten Startknopf, dazu aber später mehr.

