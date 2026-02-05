Kreis MYK ehrt Frank Neideck Der neue Kreiswackesträger kommt aus Obermendig Elvira Bell 05.02.2026, 15:00 Uhr

i Sichtlich ergriffen nimmt Frank Neideck aus Obermendig den Kreiswackes aus den Händen von Landrat Marko Boos in Empfang. Elvira Bell

Es gehört zur Tradition, dass um den neuen Träger des Kreiswackes ein Ratespiel gemacht wird. Als endlich klar ist, wem diese Ehre des Kreises Mayen-Koblenz 2026 zuteilwird, kennt die Freude bei Frank Neideck keine Grenzen.

Dreimal Jelau, Maju, Helau, Mayoh, Ahoi, Alaaf und Meck-Meck: Zum 27. Mal wurde die höchste karnevalistische Auszeichnung des Landkreises Mayen-Koblenz, der sogenannte Kreiswackes, an eine besonders verdiente Persönlichkeit verliehen. Abordnungen von 82 Karnevalsvereinen, RKK-Präsident Daniel Marx und Mitglieder des Präsidiums sowie Gäste von Politik und Wirtschaft waren der Einladung von Landrat Marko Boos zu dem beliebten Stelldichein in die ...







