Es gehört zur Tradition, dass um den neuen Träger des Kreiswackes ein Ratespiel gemacht wird. Als endlich klar ist, wem diese Ehre des Kreises Mayen-Koblenz 2026 zuteilwird, kennt die Freude bei Frank Neideck keine Grenzen.
Dreimal Jelau, Maju, Helau, Mayoh, Ahoi, Alaaf und Meck-Meck: Zum 27. Mal wurde die höchste karnevalistische Auszeichnung des Landkreises Mayen-Koblenz, der sogenannte Kreiswackes, an eine besonders verdiente Persönlichkeit verliehen. Abordnungen von 82 Karnevalsvereinen, RKK-Präsident Daniel Marx und Mitglieder des Präsidiums sowie Gäste von Politik und Wirtschaft waren der Einladung von Landrat Marko Boos zu dem beliebten Stelldichein in die ...