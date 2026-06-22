Neue Einrichtungen in der City
Der Mayener Makerspace spuckt Kreatives aus
Ein Schiffchen aus dem 3-D-Drucker: Das ist nur ein kleines Beispiel, was alles im Makerspace unter Anleitung möglich ist.
Ein Schiffchen aus dem 3-D-Drucker: Das ist nur ein kleines Beispiel, was alles im Makerspace unter Anleitung möglich ist.
Thomas Brost

Handwerkliches geht der Jugend ab, heißt es. Aber in Mayen dürfen sie sich – ebenso wie Erwachsene – in einer hochmodernen Kreativwerkstatt ausprobieren. Der Makerspace steht allen zur Verfügung. Gleich nebenan ist der neue Vereinstreffpunkt.

Lesezeit 3 Minuten
Kleine bunte Robot-Männchen in schillernden Farben haben sich auf den Basaltplatten rund um den Markt breitgemacht. Alle kennen nur eine Richtung: Göbelstraße, dort wo sie als „reale Figuren“ eine neue Heimat haben: den sogenannten Mayener Makerspace, gleich nebenan den RegioHub Mayen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenSoziales

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren