Neue Einrichtungen in der City Der Mayener Makerspace spuckt Kreatives aus Thomas Brost 22.06.2026, 13:00 Uhr

i Ein Schiffchen aus dem 3-D-Drucker: Das ist nur ein kleines Beispiel, was alles im Makerspace unter Anleitung möglich ist. Thomas Brost

Handwerkliches geht der Jugend ab, heißt es. Aber in Mayen dürfen sie sich – ebenso wie Erwachsene – in einer hochmodernen Kreativwerkstatt ausprobieren. Der Makerspace steht allen zur Verfügung. Gleich nebenan ist der neue Vereinstreffpunkt.

Kleine bunte Robot-Männchen in schillernden Farben haben sich auf den Basaltplatten rund um den Markt breitgemacht. Alle kennen nur eine Richtung: Göbelstraße, dort wo sie als „reale Figuren“ eine neue Heimat haben: den sogenannten Mayener Makerspace, gleich nebenan den RegioHub Mayen.







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