Handwerkliches geht der Jugend ab, heißt es. Aber in Mayen dürfen sie sich – ebenso wie Erwachsene – in einer hochmodernen Kreativwerkstatt ausprobieren. Der Makerspace steht allen zur Verfügung. Gleich nebenan ist der neue Vereinstreffpunkt.
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Kleine bunte Robot-Männchen in schillernden Farben haben sich auf den Basaltplatten rund um den Markt breitgemacht. Alle kennen nur eine Richtung: Göbelstraße, dort wo sie als „reale Figuren“ eine neue Heimat haben: den sogenannten Mayener Makerspace, gleich nebenan den RegioHub Mayen.