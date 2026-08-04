Kürrenberg: Kompost wird Gold
Der Garten ist im Wandel, wie das ganze Leben
Auch abgeschnittene verblühte Stauden und andere Pflanzen gibt Monika Dörner auf den Kompost. Was im Garten anfällt, bleibt im G
Auch abgeschnittene verblühte Stauden und andere Pflanzen gibt Monika Dörner auf den Kompost. Was im Garten anfällt, bleibt im Garten und wird wieder Teil der Natur.
Elvira Bell

Monika Dörner aus Kürrenberg verfügt über einen Wandelgarten mit Teich. Der Seniorin ist die natürliche Pflege ihres Rückzugsortes sehr wichtig. Zahlreiche Insekten dürfen beobachten, wie die 70-Jährige den Lebenskreislauf von Abfällen neu ankurbelt.

Lesezeit 2 Minuten
Monika Dörner hat in Kürrenberg einen Wandelgarten mit Teich, an dem sich Libellen und Wasserläufer tummeln. Ihren Garten mit verschlungenen Wegen pflegt sie biologisch. „Der Garten bleibt im Wandel – genau wie das Leben selbst“, sagt die ehemals selbstständige Ayurveda-Masseurin, Künstlerin und angehende Hospizbegleiterin.
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