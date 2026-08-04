Monika Dörner aus Kürrenberg verfügt über einen Wandelgarten mit Teich. Der Seniorin ist die natürliche Pflege ihres Rückzugsortes sehr wichtig. Zahlreiche Insekten dürfen beobachten, wie die 70-Jährige den Lebenskreislauf von Abfällen neu ankurbelt.
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Monika Dörner hat in Kürrenberg einen Wandelgarten mit Teich, an dem sich Libellen und Wasserläufer tummeln. Ihren Garten mit verschlungenen Wegen pflegt sie biologisch. „Der Garten bleibt im Wandel – genau wie das Leben selbst“, sagt die ehemals selbstständige Ayurveda-Masseurin, Künstlerin und angehende Hospizbegleiterin.