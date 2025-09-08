Mit Mario Adorf und Rolf Schumacher hatte die Stadt Mayen bislang zwei Ehrenbürger, die noch bei guter Gesundheit sind. Jetzt ist ein weiterer ernannt worden: Jürgen Kreusch. Er hat sich viele Verdienste in der Mayener Bürgerschaft erworben.

Jürgen Kreusch ist eigentlich keiner, der Aufsehen um seine Person macht und gern im Mittelpunkt steht. Am Freitag kam der 67-Jährige im Ratssaal jedoch nicht umhin: Als Dirk Meid, der Oberbürgermeister der Stadt Mayen, ihn zum Ehrenbürger ernannte und sich Jürgen Kreusch anschließend ins Goldene Buch der Stadt eintrug, applaudierten die geladenen Gäste im Stehen, während der neue Ehrenbürger mit seinen Gefühlen kämpfte.

Einen Abend lang stand Jürgen Kreusch dann doch im Mittelpunkt. Doch zunächst der Reihe nach: Nach dem vom städtischen Orchester intonierten Musikwerk „Air“ aus der Suite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach bezeichnete Mayens Stadtchef in seiner Ansprache Kreusch als einen Menschen, dessen ehrenamtlicher Einsatz weit über das normale Maß gehe. „Wer deinen Namen hört, denkt sofort an die Schützengesellschaft Mayen. Kein Wunder: Seit 1970 – also seit nunmehr 55 Jahren – bist du dort aktiv“, sagte Meid. Im Alter von elf Jahren hat Jürgen Kreusch das Schützenfieber gepackt: „Mit zwölf warst du mittendrin. Aus einer kindlichen Begeisterung ist eine Lebensaufgabe geworden. 35 Jahre lang, von 1990 bis 2025, standest du als Brudermeister an der Spitze. Eine Amtszeit, die in der über 750-jährigen Vereinsgeschichte einzigartig sein dürfte“, hob Laudator Meid hervor.

i Einen Artikel unserer Zeitung überreichte Günter Langenfeld. Der Ehrenoberst hatte recherchiert und war zu dem Ergebnis gekommen, dass Kreusch der am längsten amtierende Brudermeister der Mayener Schützen ist. Elvira Bell

Der zu Ehrende habe Entscheidungen vorbereitet und getroffen, die Weitsicht und Mut erforderten. Als Beispiels nannte Meid den Verkauf des Hotels und der Minigolfanlage, die umfassende Modernisierung der Schießanlagen sowie den Ausbau des Vereinsheims zu einem offenen, barrierefreien Treffpunkt. Zudem habe er große Veranstaltungen nach Mayen geholt. Neben den Auszeichnungen im deutschen und europäischen Schützenwesen, der Mitgliedschaft in Vereinen und Zünften war Meid auch auf den Beruf von Jürgen Kreusch eingegangen. Als Bestatter sei er für viele Menschen von besonderem Wert. Äußerst emotional wurde es, als der Stadtchef das soziale Engagement ansprach. „Die Unterstützung der Konduktiven Therapie für körper- und mehrfachbehinderte Kinder war dir immer ein Herzensanliegen. Auch wenn du nie viel Aufhebens darum gemacht hast: Alle wissen, was es bewirkt hat.“ Als Meid dann auf den Tod von Katrin, der geliebten Tochter von Jürgen und Doris Kreusch einging, flossen die Tränen. „Katrin war immer fest bei den Schützen integriert. Sie gehörte einfach dazu. Ich bin sicher, dass auch sie heute stolz auf dich wäre.“

„In meinen Augen bist du doch vielleicht ein politischer Mensch, im wörtlichen Sinne – im Sinne von Engagement, Einsatz für das Gemeinwohl.“

Helmut Sondermann, der Laudator für den Stadtrat Mayen, an Jürgen Kreusch gewandt

Nach der Verleihung des Ehrenbürgerbriefs und dem Eintrag in das Goldene Buch sprach Helmut Sondermann, der Fraktionssprecher der SPD, im Namen des Stadtrates ein Grußwort. Dies sei für ihn am Tage der Ehrung von Jürgen Kreusch eine große Ehre. Parteipolitik sei nie das Ding von Kreusch gewesen. „In meinen Augen bist du doch vielleicht ein politischer Mensch, im wörtlichen Sinne – im Sinne von Engagement, Einsatz für das Gemeinwohl“, betonte Sondermann. Der neue Ehrenbürger sei ein Familienmensch, „wobei der Begriff Familie von dir sehr weit interpretiert wurde.“ Damit meinte Sondermann auch die Schützenfamilie - „mittendrin und an der Spitze stehend von Mayen bis Europa.“ Lebensmittelpunkt sei Kreusch immer die Familie mit Doris, Katrin und Kai gewesen. Sondermann lobte: „Deine Menschlichkeit, deine Empathie und deine Zuverlässigkeit sind herausragend. Und nicht zu vergessen, das alles mit einem 24/7-Beruf.“ Dass Jürgen Kreusch „uns lange noch erhalten bleibt“, wünschte sein Vorgänger, Ehrenoberst Günter Langenfeld. „Mach so weiter.“ Ihm und allen Anwesenden wünschte Langenfeld eine gute Zeit als „der Mayener Jung vom Schüwel“.

i Eine Ehrengabe der Mayener Schützen überreichte Pierre Prüm. Elvira Bell

Die Übergabe der Ehrengabe vonseiten St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft oblag Pierre Prüm, dem Nachfolger und Vorsitzenden der Mayener Schützen. In seinen Dankesworten betonte Jürgen Kreusch: „Mir ist durchaus bewusst, welche Bürde und Verantwortung mit diesem neuen Status einhergehen. Ich versichere Ihnen, ich werde alles daransetzen, den Erwartungen möglichst gerecht zu werden. Ein ,Stets-bemüht' ist da zu wenig."