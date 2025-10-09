Hoher Besuch in Andernach: Am Dienstag, 14. Oktober, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Amtssitz für drei Tage in die Bäckerjungenstadt verlegen. Diese Termine wird er in der Stadt wahrnehmen.
Im niedersächsischen Nordhorn war er schon, ebenso in Eckernförde in Schleswig-Holstein sowie jüngst im brandenburgischen Neuruppin. In der Reihe „Ortszeit Deutschland“ verlegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen Amtssitz in regelmäßigen Abständen in deutsche Regionen, „um vor Ort ins direkte Gespräch mit den Menschen zu kommen – offen und interessiert, kontrovers und respektvoll“, wie es auf der Internetseite des Bundespräsidenten ...