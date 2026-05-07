Mobile Arztpraxis im Maifeld Der Arzt kommt im Bus nach Ochtendung Birgit Pielen 07.05.2026, 10:00 Uhr

i Seit zwei Jahren sind sie mit der Mobilen Arztpraxis in Rheinland-Pfalz unterwegs und halten nun auch regelmäßig in Ochtendung: der Allgemeinmediziner Peter Bunders und die Arzthelferin Bianca Mees. Birgit Pielen

Hausärztemangel in Ochtendung: Seit der Schließung des MVZ kommt eine Mobile Arztpraxis in den Ort. Mediziner Peter Bunders behandelt dort vor allem ältere Patienten – und erlebt viel Dankbarkeit.

Der Arzt Peter Bunders ist guter Dinge. Mit der Mobilen Arztpraxis macht er Station in Ochtendung, versorgt Patienten und freut sich über die Dankbarkeit der Menschen. 14 meist ältere Herrschaften sind an diesem Vormittag bereits zu ihm in die Klöppelsgasse 16a gekommen, viele mit dem Rollator – so auch eine 90-jährige Dame.







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