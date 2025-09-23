Entwicklung im Stadtzentrum Der Andernacher Marktplatz ist das Herz der Stadt 23.09.2025, 17:00 Uhr

i Dustin Heip und Heike Freundt sprechen mit unserer Redaktion über die Entwicklung des Andernacher Marktplatzes. Kim Fauss

Noch vor 40 Jahren war der Marktplatz in Andernach eine Parkfläche. Heute ziehen dort Gastronomie und Handel die Menschen an. City-Manager Dustin Heip und Heike Freundt vom Stadtplanungsamt erklären, warum dieser Platz das Herz der Stadt ist.

„Der Marktplatz ist für mich das Herz der Stadt“, sagt der Andernacher City-Manager Dustin Heip. Die Fläche inmitten der historischen Altstadt, an der sich heute attraktive Gastronomien und Einzelhändler aneinanderreihen, war nicht immer so belebt. Bis in die 1980er-Jahre diente dieser Platz ausschließlich als Parkfläche.







Artikel teilen

Artikel teilen