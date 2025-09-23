Noch vor 40 Jahren war der Marktplatz in Andernach eine Parkfläche. Heute ziehen dort Gastronomie und Handel die Menschen an. City-Manager Dustin Heip und Heike Freundt vom Stadtplanungsamt erklären, warum dieser Platz das Herz der Stadt ist.
„Der Marktplatz ist für mich das Herz der Stadt“, sagt der Andernacher City-Manager Dustin Heip. Die Fläche inmitten der historischen Altstadt, an der sich heute attraktive Gastronomien und Einzelhändler aneinanderreihen, war nicht immer so belebt. Bis in die 1980er-Jahre diente dieser Platz ausschließlich als Parkfläche.