Aufregende Tage liegen hinter dem Andernacher Marktmeister Lars Rittgen. Von morgens bis spät in die Nacht war er als Ansprechpartner auf dem Michelsmarkt unterwegs. So blickt er auf die Großveranstaltung zurück.
Inmitten der malerischen Innenstadt sorgte die 617. Auflage des Michelsmarkts für ein gelungenes Zusammenspiel von Fahrgeschäften, Schaustellerbuden, Krammarkthändlern und verlockenden Köstlichkeiten. Für alle, die Volksfeste lieben, wurde der Besuch im Herzen Andernachs zu einem Erlebnis.