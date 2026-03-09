Andernacher Schrottimmobilien Denkmalschützer entdecken wertvolle Wandmalereien in der Mauerstraße Martina Koch 09.03.2026, 10:45 Uhr

i In dem inzwischen heruntergekommenen Gebäude in der Mauerstraße 26 befand sich früher das Café Fuchs. Später wurden die Räumlichkeiten in ein Hotel umgewandelt. Nikolaus Herres

Vom Abrisskandidat zum historischen Schatz: Das frühere Café Fuchs in Andernach überrascht Experten mit barocken Treppen und seltenen „Kölner Decken“. Trotz des schlechten Zustands kämpft die Denkmalpflege nun um den Erhalt des 1616 erbauten Hauses.

Vor rund einem Jahr noch sah es nicht danach aus, dass das sanierungsbedürftige Gebäude in der Andernacher Mauerstraße 26 erhalten werden kann: Der Planungsausschuss sprach sich mehrheitlich dagegen aus, dass das Anwesen, in dem jahrzehntelang das Café Fuchs und später dann ein Hotel ansässig war, unter Denkmalschutz gestellt wird.







