Ochtendungs Tag der Demokratie
„Demokratie ist kein Zustand, sondern tägliche Aufgabe“
Slogans begleiteten den Sternmarsch am Tag der Demokratie in Ochtendung.
Alexander Thieme-Garmann

Demokratie lernen beginnt schon im Kindergarten, ist Ochtendungs Bürgermeister Hans-Georg Hammes (CDU) überzeugt. Beim Tag der Demokratie der Ortsgemeinde ging er vor allem darauf ein, wie man sie nicht verliert.

. Mit einem Sternmarsch durch den Ort begann am Samstag der Tag der Demokratie in Ochtendung. Bei seiner dritten Auflage lockte das Event rund 400 Menschen auf die Straßen. Was folgte, war ein flammendes Plädoyer von Bürgermeister Hans-Georg Hammes für demokratische Werte und Zusammenhalt – mit ganz praktischen Beispielen aus der Ortsgemeinde.

