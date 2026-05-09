Vortrag in Mayen
Demenz verändert weit mehr als das Gedächtnis
Eine Bewohnerin eines Altenheims spielt auf einer Pflegestation das Spiel "Memory" und legt Kartenpaare zusammen. In Mayen gab e
Eine Bewohnerin eines Altenheims spielt auf einer Pflegestation das Spiel "Memory" und legt Kartenpaare zusammen. In Mayen gab es jetzt einen Vortrag zum Thema Demenz und dem Umgang damit.
Sven Hoppe/dpa. picture alliance/dpa

1,8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit Demenz. Bei einem Vortrag in Mayen sprach Expertin Waltraud Klein über die Welt der Erkrankten, die Belastung für Angehörige und darüber, warum Verständnis oft wichtiger ist als Korrektur.

Lesezeit 3 Minuten
. Rund 1,8 Millionen Menschen leben in Deutschland mit einer Demenzdiagnose, jedes Jahr kommen nach Angaben von Fachleuten zwischen 300.000 und 360.000 neue Fälle hinzu. Etwa 60 Prozent der Betroffenen leiden an Alzheimer. „Jeder Vierte wird irgendwann dement werden“, sagte Waltraud Klein von der Alzheimer Gesellschaft Nördliches Rheinland-Pfalz bei einem Vortrag im Rahmen einer Sitzung des Seniorenbeirats der Stadt Mayen.

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