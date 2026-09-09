Zum Welt-Alzheimertag Demenz ist keine Altersfrage: Aktion im Mayener Reuffel Elvira Bell 09.09.2026, 12:09 Uhr

i Dieter und Waltraud Klein, Reuffel Teamleiterin Meike Steinmetz und Jeanette Acht-Prause machen auf das Thema Demenz aufmerksam. Die Alzheimer Gesellschaft Nördliches Rheinland-Pfalz und die Mayener Buchhandlung Reuffel laden alle Interessierten herzlich ein, das Angebot an zwei Tagen zu Gesprächen zu nutzen. Elvira Bell

Demenz betrifft nicht nur Menschen im hohen Alter – das weiß auch Waltraud Klein, Geschäftsführerin der Alzheimer Gesellschaft nördliches Rheinland-Pfalz. Um mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, gibt es deswegen ein Gesprächsangebot in Mayen.

Seit 1994 finden rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr steht der Welt-Alzheimertag unter dem Motto: Demenz – (k)eine Frage des Alters.







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