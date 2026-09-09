Demenz betrifft nicht nur Menschen im hohen Alter – das weiß auch Waltraud Klein, Geschäftsführerin der Alzheimer Gesellschaft nördliches Rheinland-Pfalz. Um mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, gibt es deswegen ein Gesprächsangebot in Mayen.
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Seit 1994 finden rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr steht der Welt-Alzheimertag unter dem Motto: Demenz – (k)eine Frage des Alters.