Zum Welt-Alzheimertag
Demenz ist keine Altersfrage: Aktion im Mayener Reuffel
Dieter und Waltraud Klein, Reuffel Teamleiterin Meike Steinmetz und Jeanette Acht-Prause machen auf das Thema Demenz aufmerksam.
Dieter und Waltraud Klein, Reuffel Teamleiterin Meike Steinmetz und Jeanette Acht-Prause machen auf das Thema Demenz aufmerksam. Die Alzheimer Gesellschaft Nördliches Rheinland-Pfalz und die Mayener Buchhandlung Reuffel laden alle Interessierten herzlich ein, das Angebot an zwei Tagen zu Gesprächen zu nutzen.
Elvira Bell

Demenz betrifft nicht nur Menschen im hohen Alter – das weiß auch Waltraud Klein, Geschäftsführerin der Alzheimer Gesellschaft nördliches Rheinland-Pfalz. Um mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, gibt es deswegen ein Gesprächsangebot in Mayen.

Lesezeit 2 Minuten
Seit 1994 finden rund um den Welt-Alzheimertag am 21. September vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr steht der Welt-Alzheimertag unter dem Motto: Demenz – (k)eine Frage des Alters.
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