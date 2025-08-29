Viele Menschen legen Wert auf hochwertige regionale Produkte. Am Sonntag können sie einem Ölmüller bei der Arbeit zuschauen: Achim Bertgen lädt in Mertloch zum Tag der offenen Manufaktur.

Wie entstehen Speiseöle in Bioqualität? Wie werden die Saaten schonend gepresst? Und welches Öl hat welche Inhaltsstoffe? Alle Fragen rund seine hochwertigen regionalen Produkte wird Achim Bertgen am Sonntag, 31. August, beim Tag der offenen Manufaktur beantworten. Von 12 bis 18 Uhr erklärt er in seiner Mertlocher Manufaktur, Kirchstraße 3, was in der Ölmühle Bertgen alles entsteht – der Gesundheit und Nachhaltigkeit zuliebe.

Der 59-Jährige ist biozertifizierter Ölmüller. Wenn er an seiner Schneckenpresse steht, die im Schneckentempo die Saaten presst, dann weiß er: Hier hat er seine Bestimmung gefunden. Nach einem Arbeitsleben im Eiltempo bei einem Koblenzer Autozulieferer, stieg er während der Corona-Pandemie aus und fand schnell seine neue Berufung in der langsamen Taktung: Drei Stunden dauert es, um fünf Liter Öl nährstoffbewahrend herzustellen. Und damit nicht genug: Anschließend füllt er das flüssige Gold in Edelstahlkanister, bis sich Trub- und Schwebstoffe abgesetzt haben. Gefiltert wird nicht, denn nur durch das natürliche Verfahren bleiben alle Inhaltsstoffe erhalten.

Beim Tag der offenen Ölmühle in Mertloch sind auch befreundete Manufakturen dabei: Kingbear aus Kollig beispielsweise. Inhaber Christian Schweden wird erklären, wie er in Handarbeit feine Seifen für Haut und Haar herstellt. Seine Produkte aus natürlichen Rohstoffen sind mittlerweile in ganz Europa gefragt.

Mit dabei sind auch Zaneta und Johannes Frankenfeld aus Münstermaifeld-Sevenich, die es mit „Waldgold“ schon ins Fernsehen geschafft haben. Die beiden entdecken die verlorene Kraft des Waldes wieder. Mit Produkten aus Bucheckern, Wildkräutern oder andere Delikatessen wollen sie zu einer ursprünglichen und nachhaltigen Ernährung beitragen.

Die Essigmanufaktur Hoffmann aus Winningen wird erklären, wie schonende Verarbeitung und lange Reifezeit die Essige perfektionieren. Chutneys und Konfitüren werden mit wenigen hocharomatischen und vollreifen Zutaten in kleinen Chargen gekocht. Dabei verzichten die Macher vollständig auf Konservierungsstoffe, Stabilisatoren und Geschmacksverstärker.

Weil das Auge ja bekanntlich beim Genuss eine wichtige Rolle spielt, wird Kerstin Müller über ihr Sehtraining informieren. Das Weingut Karl Weber aus Lehmen wird mit ökologisch hergestellten Weinen in Mertloch dabei sein, und Lucis Kuchenhaus wird mit ihrer süßen Handwerkskunst den Gaumen verwöhnen.