Schreck in Mayen Decke in VG-Verwaltung Vordereifel stürzt ein 28.01.2026, 10:08 Uhr

i Die Feuerwehr rückt in Mayen nach dem Deckeneinsturz in der VG-Verwaltung an. Philipp von Ditfurth. Philipp von Ditfurth/dpa

In einem Büro der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel fallen plötzlich Bauteile von der Decke – während der Arbeitszeit.

Der Schrecken ist groß: Am Dienstagnachmittag ist in der Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel, die ihren Sitz in Mayen hat, eine Bürodecke eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Die beiden Mitarbeiterinnen der Verbandsgemeindekasse, die normalerweise in dem Büro arbeiten, waren zu dem Zeitpunkt nicht in dem Zimmer, das im Erdgeschoss des Altbaus der Verwaltung liegt.







