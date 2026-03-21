Es ist ein Lied, das Herzen berührt und Hoffnung schenkt: „Wir sind die Sieger“ ist allen krebskranken Kindern gewidmet. David Hück aus Langenfeld hat es geschrieben und komponiert.
Lesezeit 3 Minuten
Mit seinem ersten eigenen Song möchte der Sänger David Hück aus Langenfeld ein Zeichen der Hoffnung setzen. Das Lied trägt den Titel „Wir sind die Sieger“ – und ist einem besonderen Zweck gewidmet: krebskranken Kindern und ihren Familien.Der Song sei für ihn ein sehr persönliches Projekt, erzählt David Hück.