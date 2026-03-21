Es ist ein Lied, das Herzen berührt und Hoffnung schenkt: „Wir sind die Sieger“ ist allen krebskranken Kindern gewidmet. David Hück aus Langenfeld hat es geschrieben und komponiert.

Mit seinem ersten eigenen Song möchte der Sänger David Hück aus Langenfeld ein Zeichen der Hoffnung setzen. Das Lied trägt den Titel „Wir sind die Sieger“ – und ist einem besonderen Zweck gewidmet: krebskranken Kindern und ihren Familien.

Der Song sei für ihn ein sehr persönliches Projekt, erzählt David Hück.