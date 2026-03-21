Krebskranke Kinder in Koblenz
David Hück singt für kleine Kämpfer
David Hück dreht mit Kindern das Musikvideo zu seinem Song „Wir sind die Sieger“. Das Lied ist auf allen bekannten Streaming-Pla
David Hück dreht mit Kindern das Musikvideo zu seinem Song „Wir sind die Sieger“. Das Lied ist auf allen bekannten Streaming-Plattformen verfügbar.
EMC Studios - Luis Ternes und Sebastian von Schmidt

Es ist ein Lied, das Herzen berührt und Hoffnung schenkt: „Wir sind die Sieger“ ist allen krebskranken Kindern gewidmet. David Hück aus Langenfeld hat es geschrieben und komponiert.

Lesezeit 3 Minuten
Mit seinem ersten eigenen Song möchte der Sänger David Hück aus Langenfeld ein Zeichen der Hoffnung setzen. Das Lied trägt den Titel „Wir sind die Sieger“ – und ist einem besonderen Zweck gewidmet: krebskranken Kindern und ihren Familien.Der Song sei für ihn ein sehr persönliches Projekt, erzählt David Hück.

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