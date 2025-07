In der Region um Koblenz, genauer bei Niesmann & Bischoff in Polch, werden nicht nur Wohnmobile produziert. Sie ist auch ein Anziehungspunkt für Camper aus ganz Europa. Wir haben uns umgehört, warum das so ist.

Der Trend zum Campen ist ungebrochen. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 73.500 Reisemobile neu zugelassen – das sind 9 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahr, wie der Caravaning Industrie-Verband berichtet. In diesem Jahr ist eine weitere Marke geknackt worden: Erstmals sind mehr als 1 Million Reisemobile in Deutschland registriert.

Die Bundesbürger mögen die selbstbestimmte Art des Reisens in langlebigen Fahrzeugen – ob in luxuriösen Modellen, wie sie etwa Niesmann & Bischoff in Polch produziert oder auch in schlichteren Varianten. Unsere Redaktion hat an einigen beliebten Stellplätzen nachgefragt: Was macht die Faszination des Reisens mit dem Wohnmobil aus? In Urmitz, Andernach und Koblenz waren sich die Reisemobilisten einig: „Wann und wohin wir fahren, entscheiden wir spontan nach Lust und Laune. Das ist einfach herrlich.”

1 In Urmitz setzt man sich gerade zum Mittagssnack zusammen. „Wir fahren immer der Sonne hinterher”, sagt Ansgar Borowski aus Rendsburg. Drei Tage oder auch mal zehn Wochen kann so eine Reise schon mal dauern. „Wir lassen uns gern einfach treiben und buchen nie im Voraus.” Gelernt habe er, nicht dorthin zu fahren, wo alle hinfahren. „Hier in Urmitz haben wir eine tolle Lage direkt am Rhein und viel Ruhe.”

Günter Hoppe aus Viersen ist nach einer Moseltour in Urmitz gelandet. „An der Mosel gab es nur noch einen Platz ohne Strom und ohne Internet, das war nichts für mich, ich muss doch mein Handy aufladen.” Er besitzt sein WoMo seit rund 30 Jahren, hat ganz Europa bereist. „Am beeindruckendsten war Gibraltar”, erinnert er sich.

Platz-Info: Im Jahr 2011 wurde der Wohnmobilstellplatz in Urmitz eröffnet. Seine 24 Stellplätze sind im Halbkreis mit Blick auf den Rhein angeordnet. Mehrfach wurde der Platz als einer der schönsten seiner Kategorie in Deutschland ausgezeichnet.

i Beste Aussichten: der Stellplatz gegenüber dem Deutschen Eck. Wolfgang Lucke

2 „Andernach ist schön, hier kann man alles machen.” Edith Plumanns aus Aachen ist seit vielen Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs. Früher europaweit, jetzt heißt das Lieblingsziel Andernach. „So dreimal im Jahr für 14 Tagen bis drei Wochen bin ich hier”, sagt sie. Ruud Kriens aus Zwijndrecht in den Niederlanden liebt die Freiheit im Wohnmobil. In ein paar Tagen wird es die Mosel hinuntergehen und dann irgendwann wieder in Richtung Niederlande. „Der Platz hier in Andernach gefällt uns sehr, eine schöne Location, und der Preis ist okay.” In Holland sei man da mittlerweile ein ganz anderes Preisniveau gewohnt. Mit ihrem Weinsberg-Wohnmobil mittlerer Größe ist die Familie sehr zufrieden. „Damit kann man noch gut rangieren.”

Platz-Info: Fast 100 Stellplätze für Wohnmobile bietet der Stellplatz am Andernacher Rheinufer. Die Lage nahe der historischen Altstadt mit einem breiten gastronomischen wie kulturellen Angebot bietet gute Voraussetzungen, um sich wohlzufühlen.

3 Unter anderem wachsende Flugangst brachte Birgitt und Fred Vähling aus Ratzeburg zum Wohnmobil. Wir begegnen ihnen in auf dem Stellplatz in Koblenz gegenüber dem Deutschen Eck. Fred sagt: „Ich musste beruflich viel fliegen und irgendwie steigerte sich dieses unsichere Gefühl. Nach einem schlimmen Mallorca-Flug suchten wir ernsthaft eine Alternative.” Die wurde zunächst im Mieten von Wohnmobilen gefunden, vor einem Jahr schlug das Paar dann zu: Mit 7,40 Metern Länge und 3,5 Tonnen haben die beiden mit ihrem LMC genau das Passende gefunden. „Das ist fahrtechnisch noch bequem, wir kommen überall hin und vom Platzangebot reicht es uns völlig.” Und ein Boot wäre für die beiden Nordlichter mit Ost- wie Nordseenähe keine Alternative? „Nein”, sagen beide lachend, „wir sind gern am Wasser, aber nicht im Wasser.” Den Standort gegenüber dem Deutschen Eck finden sie optimal. „Zentral und trotzdem ruhig.”

Diese Vorzüge kennt natürlich auch Camp-Manager Sven Holzmann: „Das wirklich breite Angebot der Stadt Koblenz an Veranstaltungen und Attraktionen spielt neben unserer Lage eine große Rolle, da wird insgesamt wirklich viel geboten für die Gäste.” Zurzeit sind viele Besucher aus Skandinavien da. Holzmann weiß: „Sie bleiben auf ihrem Weg nach Spanien oft spontan für längere Zeit bei uns, wenn das Wetter schön ist.” Den freundschaftlichen Geist des Campers kennt Holzmann übrigens auch von Wohnmobilbesitzern oberhalb der 400.000-Euro-Grenze. Einmal im Jahr treffen sich hier Luxusliner-Besitzer. „Da sind bis zu 50 dieser Fahrzeuge auf dem Platz, aber keiner trägt sein Näschen höher als andere.”

Platz-Info: Der Knaus Campingpark Koblenz/Rhein-Mosel liegt gegenüber dem Deutschen Eck und der Altstadt von Koblenz. Der Park bietet hochwertigen Service sowie gepflegte und technisch einwandfreie sanitäre Anlagen.