Im Alten Arresthaus Mayen
Das steckt hinter der Kunst von Thomas Kalläwe
Es gibt mehrere Künstler, die Thomas Kalläwe geprägt haben. "Caspar David Friedrich spielt sicher eine wichtige Rolle, vor allem
Es gibt mehrere Künstler, die Thomas Kalläwe geprägt haben. "Caspar David Friedrich spielt sicher eine wichtige Rolle, vor allem in Bezug auf die Beziehung zwischen Mensch und Landschaft", sagt er.
Elvira Bell

Mensch, Natur und technologischer Fortschritt: Damit befassen sich die Werke der Ausstellung „TERRA 2.0“ die bald im Alten Arresthaus in Mayen zu sehen sind. Künstler Thomas Kalläwe erklärt, was hinter seinen Werken steckt. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit der Ausstellung „TERRA 2.0“ präsentiert der Künstler Thomas Kalläwe eine eindringliche Werkserie zur Beziehung zwischen Mensch, Natur und technologischer Entwicklung. Die Vernissage findet am 24. April im Alten Arresthaus von Galeristin Judith Ellner statt.

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Andernach & MayenKultur

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