Jedes Jahr im August feiert die Pellenz eine große Familienparty: Das Pellenzer Open Air zieht Menschen jeden Alters an und verbindet Generationen. Ein Rückblick in Bildern.
Lesezeit 3 Minuten
Nach dem Grundsatz des Woodstock-Festivals „3 Days of Peace and Music“ verwandelt sich seit 1983 – mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre – am dritten Wochenende im August das Gelände der ehemaligen Papierfabrik Noldensmühle in Plaidt in eine Pilgerstätte für Festivalkenner und solche, die es werden möchten. Pegasus, der Verein für Kunst, Kultur und Jugend, lädt zum Pellenzer Open Air. Dort treffen erfahrene Festivalgänger auf junge Erstbesucher, knallharter Rock auf samtweiche Stimmen, Vielfalt auf Kreativität und Toleranz.
Das Festival ist für seine familiäre Atmosphäre bekannt und hat für fast jeden Geschmack etwas zu bieten. Wir haben die schönsten Momente im Bild festgehalten.