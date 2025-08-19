Festival in Plaidt
Das sind die schönsten Bilder vom Pellenzer Open Air
Musik, die zum Mitsingen und hüpfen und gute Laune Haben einlädt hatten Frank Einstein im Gepäck.
Jedes Jahr im August feiert die Pellenz eine große Familienparty: Das Pellenzer Open Air zieht Menschen jeden Alters an und verbindet Generationen. Ein Rückblick in Bildern. 

Nach dem Grundsatz des Woodstock-Festivals „3 Days of Peace and Music“ verwandelt sich seit 1983 – mit Ausnahme der beiden Corona-Jahre – am dritten Wochenende im August das Gelände der ehemaligen Papierfabrik Noldensmühle in Plaidt in eine Pilgerstätte für Festivalkenner und solche, die es werden möchten. Pegasus, der Verein für Kunst, Kultur und Jugend, lädt zum Pellenzer Open Air. Dort treffen erfahrene Festivalgänger auf junge Erstbesucher, knallharter Rock auf samtweiche Stimmen, Vielfalt auf Kreativität und Toleranz.

Flash Forward stehen für eine Mischung aus Alternative-Indie-Punk-Pop-Emo-Rock.
Programm auch für die Kleinen: Dafür steht das Pellenzer Open Air.
Dieser Bulli hat mutmaßlich schon etliche Festivals erlebt.
Drei Tage Hippie sein und barfuß tanzen, egal, wie schmutzig die Füße werden: Auch dafür ist das Pellenzer Open Air bekannt.
Kein Camping ohne Lagerfeuer.
So ausgelassen wurde beim Pellenzer Open Air gefeiert
Wacken ist eine andere Dimension, aber Plaidt hat definitiv was zu bieten. Tolle Campingmöglichkeiten für alle Bedürfnisse.
Wer noch nicht ausgestattet war, konnte an den Verkaufsständen festivalgerechte Accessoires erwerben.
Vielfältig wie das Festival ist auch das Essensangebot.
So ausgelassen wurde beim Pellenzer Open Air gefeiert.
Geraldino und die Plompers begeisterten beim Kinderkonzert.
Das Festival ist für seine familiäre Atmosphäre bekannt und hat für fast jeden Geschmack etwas zu bieten. Wir haben die schönsten Momente im Bild festgehalten.

Top-News aus der Region