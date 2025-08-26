Die Gefahren der Flüsse im Kreis MYK, Koblenz und der Region werden immer wieder unterschätzt. Baden ist dort eigentlich tabu. Was also tun, wenn man sich abkühlen will? Wir haben eine Auswahl der schönsten Badeseen in der Umgebung zusammengestellt.

Wer in der Region lebt, hat Rhein, Lahn und Mosel direkt vor der Nase. Doch in den Flüssen zu schwimmen ist gefährlich: Viele unterschätzen die Strömungen und Gefahren, die ein Sprung in fließende Gewässer mit sich bringt. Baden gehört aber zum Sommer dazu – und das ist auch möglich, ohne sich und andere zu gefährden. Unsere Redaktion hat zum Abschluss des Sommers eine Auswahl der schönsten Badeseen zusammengetragen. Wer etwas weitere Anfahrtswege in Kauf nimmt, kann dort ganz legal schwimmen und Spaß haben.

1 Krufter Waldsee: Der kleine See in der Eifel verfügt über eine ausgezeichnete Wasserqualität und ist dank seines sanft abfallenden Südufers vor allem für Kinder und Nichtschwimmer gut geeignet. Das Baden ist nur am Südufer innerhalb der mit Bojen gekennzeichneten Fläche gestattet. Zwei Badestege erleichtern den Wassereinstieg.

i Der Krufter Waldsee ist nicht besonders tief und daher für Familien mit kleineren Kindern geeignet. Martin Boldt

Er ist über die K53 und einen 600 Meter langen Wanderweg erreichbar. Vor Ort sind außerdem ein kleiner Spielplatz, Umkleiden und eine Toilette vorhanden. Der Eintritt zum Gelände ist kostenfrei und immer montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr möglich. An Sonntagen ist der See immer geschlossen und Hunde sind nicht erlaubt.

i Der Laacher See ist ist der größte See in Rheinland Pfalz und bietet eine tolle Liegewiese für einen Badetag. dpa/Bernd F. Meier. Bernd F. Meier/dpa-tmn/dpa

2 Laacher See: Der Laacher See ist nicht nur der größte See in Rheinland-Pfalz, sondern macht auch das größte Naturschutzgebiet aus. Das Baden ist deshalb nur an einer bestimmten Stelle erlaubt, und zwar im Bereich des Campingplatzes. Hier gibt es eine große, grüne Liegewiese mit verschiedenen Zugängen in das Wasser. Außerdem können Besucher Stand-Up-Paddleboards ausleihen.

Eigene Boards, Kanus und weitere Boote dürfen nicht mitgebracht werden, ebenso wenig wie Hunde. Die Liegewiese ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Preise für ein Ticket liegen bei 7,50 Euro pro Person und Tag, wobei man für Kinder unter 14 Jahren 4,50 Euro pro Person und Tag zahlt. Ein Online-Ticket kann man bis 10 Uhr am Tag des Besuches buchen. Der See ist über die A61 einfach zu erreichen, die Bushaltestelle Maria-Lach Parkplatz liegt in der Nähe, falls man den ÖPNV nutzen möchte.

i Der Riedener Waldesee ist bei Badegästen ebenfalls sehr beliebt und wird für seine hervorragende Wasserqualität gelobt. Annika Wilhelm

3 Waldsee Rieden: Der Waldsee in Rieden gehört zu den bekanntesten Seen in der Region. Er zieht sich über eine Fläche von rund vier Hektar und ist das ganze Jahr über kostenlos besuchbar. Zwei Stege helfen beim Einstieg ins Wasser, am Ufer gibt es Liegeflächen, rund um den See Spiel- und Grillplätze sowie Flächen für diverse Sportaktivitäten und einen Bootsverleih. Ein Gebäude mit Umkleidekabinen und sanitären Anlagen vervollständigen das Angebot. Noch dazu gilt das Wasser des Riedener Waldsees als ganz hervorragend.

i Der kleine aber feine Badesee Klingelwiese ist ein schönes Ausflugsziel für die ganze Familie. Fabian Herbst

4Klingelwiese: Der Badesee Klingelwiese gehört zu den schönen Badegewässern im Westerwald. Auf einer Fläche von 1,5 Hektar finden Besucher einen Schwimmer- und Kinder beziehungsweise Nichtschwimmerbereich vor. Die dortige Liegewiese samt Kiosk und Sonnenterrasse lädt zum Verweilen ein. Abseits des Sees liegt ein Campingplatz mit Freizeitanlage. Sanitäre Anlagen samt Wickelraum sind ebenfalls vorhanden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3 Euro und für Kinder von 4 bis 13 Jahren 1,50 Euro.

i Der Dreifelder Weiher ist der größte See im Westerwald und bietet ausreichend Platz für einen schönen Badetag. Dominik Ketz/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Dominik Ketz / Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

5Dreifelder Weiher: Mit 123 Hektar ist er der Dreifelder Weiher nicht nur größte See der Westerwälder Seenplatte, sondern des gesamten Westerwalds. Eine Liegewiese lädt zum Entspannen und Baden ein. Zudem ist ein Kinderspielplatz und Bootsverleih vorhanden. Eine Tageskarte für die Liegewiese kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder von 3 bis 12 Jahren 3 Euro, Kleinkinder haben freien Eintritt.

i Im Pulvermaar kann man an sonnigen Tagen über das Naturfreibad schwimmen gehen. Heidrun Braun. Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

6Pulvermaar: Mit einer kreisrunden Fläche von knapp 40 Hektar, einem Durchmesser von rund 700 Metern und einer Tiefe von 72 Metern ist es das Pulvermaar das tiefste Maar der Eifel und zählt auch zu den tiefsten Seen Deutschlands. Schwimmen ist im Maar zwar überall erlaubt, man muss allerdings den Zugang über das Naturfreibad nehmen.

Neben einer großen Liegewiese gibt es hier auch eine Rutsche, ein Drei-Meter-Brett sowie ein Kinderbecken. Montags bis mittwochs hat es von 10 bis 19 Uhr geöffnet, in der restlichen Woche von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 5 Euro und für Kinder ab vier Jahre 3 Euro. Bei schlechtem Wetter bleibt das Naturfreibad geschlossen.

i Das Schalkenmehrener Maar ist für einen Tag am See mit groß und klein sehr gut geeignet. dpa/Thomas Frey. picture alliance/dpa

7Schalkenmehrener Maar: Das Schalkenmehrener Maar kann über die A1-Abfahrten Mehren erreicht werden. Die offizielle Badestelle des Gewässers ist das Naturfreibad der namensgebenden Ortsgemeinde im Süden des Maars. Für die kleinsten Gäste steht ein Babybecken mit Sonnenschutz und Bänken zur Verfügung.

Daneben existiert ein eingezäuntes Kleinkinderschwimmbecken mit einer maximalen Wassertiefe von rund einem Meter. Ein Sprungbrett sowie eine Wasserrutsche sorgen für Abwechslung. Das Naturfreibad hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Umkleide- und Duschmöglichkeit sind ebenfalls vorhanden. Der Eintritt zum Bad kostet für Personen ab 18 Jahren 5 Euro, für Kinder ab 4 Jahren 3 Euro.

i Das Gemündener Maar begeistert Gäste durch die Kombination aus Natur und Badespaß mit Sprungtürmen. Heidrun Braun. Heidrun Braun/Rheinland-Pfalz-Tourismus

8Gemündener Maar: Das Gemündener Maar liegt im Naturschutzgebiet Dauner Maare. Das Schwimmen ist deshalb nur von der Badeanstalt aus gestattet. Ein Sprungturm mit verschiedenen Höhen, eine kleine Kletterwand und ein Nichtschwimmerbecken stehen für den Spaß zur Verfügung. Der Eintritt liegt für Erwachsene bei 5 Euro und für Kinder, Schüler und Studenten bei 3,50 Euro.

9Meerfelder Maar: In den ausgewiesenen Zonen am Nordufer ist es möglich im Meerfelder Maar zu Baden. Die Badesaison im Naturfreibad geht von Mai bis September. Neben einigen Parkmöglichkeiten im Ort Meerfeld findet sich am südöstlichen Ufer auch ein ausgewiesener Parkplatz, der über die K10 erreichbar ist.

Auf der Liegewiese befindet sich eine Umkleidemöglichkeit und außerhalb der Liegewiese an der Schutzhütte ist eine öffentlich nutzbare Toilette. Die Eintrittspreise liegen für Gäste bis 16 Jahre bei 3 Euro und für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren bei 2 Euro.