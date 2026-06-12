Sie sind nicht nur ein idealer Ort zum Entspannen, sie sind auch wichtiger Baustein der Artenvielfalt: die Gärten. Zum „Tag der offenen Gartentür“ erhalten Interessierte kostenfrei einen Einblick in die Gartenkultur der Region.
Lesezeit 4 Minuten
Für Gartenfreunde ist die Stadt Mendig an den Sonntagen 14. und 28. Juni quasi der Nabel der (Garten-)Welt: Beim Tag der offenen Gartentür spielt sich dann einiges in mehreren Mendiger Gärten ab. Aber auch andere Gärten in der Region Mayen zeigen, was sie so alles haben.