Tag der offenen Gartentür
Das sind die Gärten, die zum Entdecken einladen
Hinter der Initiative von "Mendig blüht" stecken (von links) Nicole Mattern, Rose Freund und ihr Mann Gerd Cimiotti.
Hinter der Initiative von "Mendig blüht" stecken (von links) Nicole Mattern, Rose Freund und ihr Mann Gerd Cimiotti.
Elvira Bell

Sie sind nicht nur ein idealer Ort zum Entspannen, sie sind auch wichtiger Baustein der Artenvielfalt: die Gärten. Zum „Tag der offenen Gartentür“ erhalten Interessierte kostenfrei einen Einblick in die Gartenkultur der Region.

Lesezeit 4 Minuten
Für Gartenfreunde ist die Stadt Mendig an den Sonntagen 14. und 28. Juni quasi der Nabel der (Garten-)Welt: Beim Tag der offenen Gartentür spielt sich dann einiges in mehreren Mendiger Gärten ab. Aber auch andere Gärten in der Region Mayen zeigen, was sie so alles haben.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenUmwelt

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