Der Stein, den Bernd Ternes in Händen hält, ist weiß, unscheinbar, mit einem an etwas Pelziges erinnernden Belag. Wie eine Art Pilz sitzt das Ganze auf einem Brocken Mayener Basaltlava. Beim Berühren wird schnell klar: Verschimmelt ist die Lava nicht, es handelt sich offenbar um ein Kristall. Dessen wahre Schönheit erschließt sich jedoch erst unter dem Stereomikroskop bei 25-facher Vergrößerung. Aus dem pelzig aussehenden Belag werden plötzlich filigrane, weiß schimmernde Nadeln, sechseckig, mit einer winzigen Pyramide an der Spitze.

„Bei den weißen Nadeln handelt es sich um Ettringit. Dessen längste Nadeln werden bis zu einem Zentimeter lang“, erklärt Bernd Ternes. Der 69-Jährige muss es wissen, schließlich hat er sich seit 55 Jahren der Mineralogie verschrieben. „Wir hatten damals einen Lehrer in der Realschule Mayen, der eine AG angeboten hat. Jeden Samstag ist der mit uns durch die Steinbrüche der Umgebung gewandert und hat mit uns Steine gesucht“, erinnert sich der Mineralien-Liebhaber.

i Ettringit bildet weiße, beinahe pelzig wirkende Einschlüsse in Lavagestein. Erst beim genaueren Hinsehen wird deutlich, dass es sich um farblose Kristallnadeln handelt. Martin Ingenhoven

Seiner Liebhaberei widmet Ternes mittlerweile ein ganzes Zimmer voller Regale, voll sortiert mit Mineralien, geologischen Landkarten an den Wänden und Stereomikroskopen auf den Tischen. Bis heute treibt er sich in den Steinbrüchen am Bellerberg herum. Man kenne ihn dort, wie er verschmitzt lächelnd erklärt. Neben Ettringit findet er dabei auch schon einmal neue Mineralien, die noch nicht beschrieben wurden. So haben seine Kollegen einen blau-grünen Basalteinschluss nach ihm benannt. Für die Beschreibung von Ternesit hat Bernd Ternes die entscheidenden Proben gesammelt.

Die Entdeckung des Ettringit müsse man sich jedoch ein bisschen anders vorstellen, sagt Ternes. Als Entdecker des Ettringits gilt heute Johannes Lehmann, ein Geologe, der damals an der Uni Bonn studierte. Dass dieser Herr Lehmann selber in Ettringen war, glaubt Ternes derweil nicht. „Die Steinbrüche hier in der Gegend waren vor 150 Jahren in der Regel Kleinabbaue, oft in Familienbesitz und von wenigen Menschen bearbeitet“, berichtet der Mineraloge. Die Menschen hätten während des Abbaus Einschlüsse und Mineralien gefunden und diese beiseite gelegt. „Der Leiter des mineralogischen Museums in Bonn war damals ein gewisser Gerhard vom Rath. In dieser Funktion hat er seine Wissenschaftler in die Eifel geschickt, um neue Mineralien einzusammeln und ins Museum zu bringen. Wenn sie clever waren, haben die Layer, also die Bergleute, natürlich einen kleinen Betrag dafür verlangt“, erzählt Ternes. „Vermutlich hat Lehmann die Mineralien zur Untersuchung von Herr vom Rath bekommen“, vermutet Ternes weiter.

i Am Ettringer Bellerberg wird schon seit Jahrhunderten Basaltlava abgebaut. Nicht selten findet man dabei auch faszinierende ineralien. Martin Ingenhoven

Lehmann untersuchte den Kristall mit den damals üblichen chemischen und physikalischen Methoden und verlieh ihm den Namen nach seinem Fundort – ebenfalls in Mineralogenkreisen nichts Außergewöhnliches. Was Lehmann nicht ahnte: Die technischen Eigenschaften des von ihm beschriebenen Minerals erwiesen sich als durchaus außergewöhnlich.

Die vielleicht wichtigste technische Eigenschaft des Ettringit macht man sich im Beton zunutze. Dieser wird überwiegend aus Portlandzement hergestellt. Portlandzement wiederum vereinigt in sich sulfathaltige und aluminiumhaltige Bestandteile. Vermischt man diese mit Wasser, macht den Zement also an, bildet sich sofort Ettringit und trägt zu einer ersten Aushärtung des Zements bei. Einer der Gründe: Ettringit-Kristalle enthalten vergleichsweise viel Wasser, sogenanntes Kristallwasser, das der Umgebung entzogen und in den Kristall eingebaut wird. Dabei vergrößert sich das Kristallgebilde, der Zement quillt auf – eine Eigenschaft, die man sich heute im sogenannten Quellzement zunutze macht. Dieser ist noch härter und widerstandsfähiger als herkömmlicher Zement.

i Der Ettringer Bellerberg ist heute Naturschutzgebiet und beliebtes Wanderziel in der Umgebung. Martin Ingenhoven

Aber es ist wie immer: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Bereits zum Ende des 19. Jahrhundert waren Schäden an Zementbauwerken bekannt. Im Jahr 1892 untersuchte der Chemiker Wilhelm Michaelis die Risse und Schäden an Mauerwerk und Fugen aus Portlandzement. Seine Erkenntnis: Für den Zementbazillus ist Ettringit verantwortlich. Dieser hatte sich gebildet, nachdem man versucht hatte, Zementrisse mit Gips zu schließen – mit dem Ergebnis noch größerer Risse. Eine zweite Karriere legte Ettringit als Färbemittel hin. Als Satinweiß findet es Verwendung in der Papierveredelung. Und wegen des hohen Wassergehaltes dient das Mineral als Basis für Brandschutzanstriche.

Bernd Ternes ist stolz auf das heimische Mineral und seine weltweite Bedeutung: „Es gibt hier etwas, das weltweit einen Namen hat.“ Oder wie er es in einem Vortrag vor dem Steinhauerverein Ettringen zusammenfasste: „Ohne Ettringit kein Zement und keine Bauwerke aus Beton. Ohne Ettringit kein Pantheon in Rom, keine Oper in Sydney und keine Berliner Mauer – Ettringit mischt einfach überall mit.“

i Ettringen ist wie viele Orte zwischen Mayen und Mendig vom jahrhundertelangen Basaltabbau geprägt. Der Ortschaft zu Ehren wurde vor 151 Jahren das Mineral Ettringit benannt. Martin Ingenhoven

Gerhard vom Rath blieb zeit seines Lebens ein gefeierter und erfolgreicher Mineraloge, Mitglied zahlreicher akademischer Gemeinschaften und Verfasser zahlreicher Abhandlungen, auch über das Laacher See-Gebiet. Vom Raths Privatleben nahm einen tragischeren Verlauf. Seine erste Frau verstarb – genauso wie die drei Söhne, die aus dieser Ehe hervorgegangen waren. Seine zweite Ehe blieb kinderlos. Vom Raths Grab befindet sich auf dem Alten Friedhof in Bonn.

Johannes Lehmann blieb der Mineralogie nicht lange treu. Obschon ihm das Vermögen seiner Frau vermutlich eine gewisse Freiheit erlaubt haben wird, wuchs Lehmanns berufliche Unzufriedenheit. Seinem Lehrstuhl in Kiel stand nur eine angemietete Wohnung zur Verfügung. Mit der Zeit wandte sich Lehmann immer stärker gesellschaftspolitischen Problemen zu. Nach der Gründung der Kieler Neuesten Nachrichten prangerte er unbeirrt die aus seiner Sicht unhaltbaren Zustände im deutschen Kaiserreich an, was schließlich zu Lehmanns Dienstentlassung, zum Entzug seiner Titel und zur Kürzung seiner Bezüge führte. Nach dem Ersten Weltkrieg trat Lehmann der völkischen Deutschsozialistischen Partei bei, einem Sammelbecken von Antisemiten. Viele ihrer Mitglieder traten schließlich in die NSDAP ein. Lehmann selber starb am 12. April 1925 in Weimar.