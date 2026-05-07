Viele Menschen achten auf ihre Proteinzufuhr, ob für Muskelaufbau, Sättigung oder Gesundheit. Auch Bäckereien reagieren: Bei Lohners ist das Proteinbrot zurück im Sortiment. Doch wie sinnvoll ist Eiweißbrot wirklich – und für wen lohnt es sich?
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Eiweißbrot ist ein Lebensmittel, das bei Verbrauchern gefragt ist. Es enthält mehr Protein als andere Brote. Bernd Kütscher, Chef des Familienunternehmens Lohners in Polch, sagt: „ Zu unserem Proteinbrot greifen alle Menschen, die ein leckeres, besonders malziges Brot mögen.