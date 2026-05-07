Zurück bei Lohners in Polch
Das Lieblingsbrot der Fitness-Generation
Eiweißreiche Lebensmittel wie Proteinbrot sind für viele attraktiv, die ihre Ernährung umstellen oder Heißhungerattacken vermeid
Eiweißreiche Lebensmittel wie Proteinbrot sind für viele attraktiv, die ihre Ernährung umstellen oder Heißhungerattacken vermeiden möchten.
Die Lohners

Viele Menschen achten auf ihre Proteinzufuhr, ob für Muskelaufbau, Sättigung oder Gesundheit. Auch Bäckereien reagieren: Bei Lohners ist das Proteinbrot zurück im Sortiment. Doch wie sinnvoll ist Eiweißbrot wirklich – und für wen lohnt es sich?

Lesezeit 2 Minuten
Eiweißbrot ist ein Lebensmittel, das bei Verbrauchern gefragt ist. Es enthält mehr Protein als andere Brote. Bernd Kütscher, Chef des Familienunternehmens Lohners in Polch, sagt: „ Zu unserem Proteinbrot greifen alle Menschen, die ein leckeres, besonders malziges Brot mögen.

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