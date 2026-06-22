Kottenheimer Initiative
Das Leben von Eichhörnchen mit zwei Seilen retten
Tina und Guido Weber aus Kottenheim setzen sich fürs das Überleben der Eichhörnchen an Straßen ein.
Tina und Guido Weber aus Kottenheim setzen sich fürs das Überleben der Eichhörnchen an Straßen ein.
Elvira Bell

Kleintiere leben an belebten Straßen gefährlich – dazu zählen auch Eichhörnchen. Eine Initiative aus Kottenheim versucht jetzt, mit einem einfachen Konzept das Leben von Eichhörnchen zu retten.

Lesezeit 2 Minuten
Ein besonderes Tierschutzprojekt, von dem viele Menschen wohl noch nie gehört haben, soll in Kürze in der Vordereifelgemeinde Kottenheim realisiert werden. In vielen Städten – von München über Berlin bis hin zu kleineren Orten wie Kaufbeuren und Zirndorf – sind sie bereits im Einsatz: Eichhörnchen-Seile, die kleinen Nagern unfallfrei über stark befahrene Straßen helfen.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenUmwelt

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren