Kottenheimer Initiative Das Leben von Eichhörnchen mit zwei Seilen retten Elvira Bell 22.06.2026, 10:00 Uhr

i Tina und Guido Weber aus Kottenheim setzen sich fürs das Überleben der Eichhörnchen an Straßen ein. Elvira Bell

Kleintiere leben an belebten Straßen gefährlich – dazu zählen auch Eichhörnchen. Eine Initiative aus Kottenheim versucht jetzt, mit einem einfachen Konzept das Leben von Eichhörnchen zu retten.

Ein besonderes Tierschutzprojekt, von dem viele Menschen wohl noch nie gehört haben, soll in Kürze in der Vordereifelgemeinde Kottenheim realisiert werden. In vielen Städten – von München über Berlin bis hin zu kleineren Orten wie Kaufbeuren und Zirndorf – sind sie bereits im Einsatz: Eichhörnchen-Seile, die kleinen Nagern unfallfrei über stark befahrene Straßen helfen.







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