Kleintiere leben an belebten Straßen gefährlich – dazu zählen auch Eichhörnchen. Eine Initiative aus Kottenheim versucht jetzt, mit einem einfachen Konzept das Leben von Eichhörnchen zu retten.
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Ein besonderes Tierschutzprojekt, von dem viele Menschen wohl noch nie gehört haben, soll in Kürze in der Vordereifelgemeinde Kottenheim realisiert werden. In vielen Städten – von München über Berlin bis hin zu kleineren Orten wie Kaufbeuren und Zirndorf – sind sie bereits im Einsatz: Eichhörnchen-Seile, die kleinen Nagern unfallfrei über stark befahrene Straßen helfen.