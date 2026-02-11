Einsatzszenario transparent Das kann man im Schaufenster des THW Mayen sehen Thomas Brost 11.02.2026, 14:21 Uhr

i Derzeit grassiert der Leerstand in der Brückenstraße und im Bereich "Am Brückentor" – wann kommt die Trendwende? Thomas Brost

Bei schwierigen Katastrophenlagen kommt das Technische Hilfswerk zum Einsatz. Was es alles können muss, davon kann man sich dieser Tage einen Eindruck verschaffen – im Mayener Brückenviertel.

Exakt 19 Läden stehen im Mayener Brückenviertel leer, drei sind es aktuell in der Marktstraße/Neustraße/Göbelstraße und rund um den Markt. Wie will die Stadt dem grassierenden Leerstand Herr werden? Im Verein mit der MY-Gemeinschaft und weiteren Einzelhändlern werden Konzepte geschmiedet, zudem wird ein Förderprogramm einbezogen, über das eine sechsstellige Summe bereitgestellt werden soll.







