2025 in der Eifel Das Jahr der Neuanfänge – mit vertrauten Politikern Birgit Pielen 28.12.2025, 07:00 Uhr

i MYK-Landrat Marko Boos (rechts) sagt über Maximilian Mumm bei dessen Amtseinführung im September: „Du bist mir ein enger Freund geworden." Birgit Pielen

Das Jahr 2025 war im Maifeld und in der Vordereifel ein Jahr der Kontinuität – politisch betrachtet. Während sonst die Welt auf dem Kopf zu stehen scheint, zeigen hier zwei VG-Bürgermeister, wie fraktionsübergreifende Politik gelingt.

Zwei populäre Kommunalpolitiker, zwei neue Amtszeiten: Alfred Schomisch startete im Januar 2025 in die nächsten acht Jahre als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, Maximilian Mumm im September als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld.







