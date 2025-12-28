Das Jahr der Neuanfänge – mit vertrauten Politikern

Das Jahr 2025 war im Maifeld und in der Vordereifel ein Jahr der Kontinuität – politisch betrachtet. Während sonst die Welt auf dem Kopf zu stehen scheint, zeigen hier zwei VG-Bürgermeister, wie fraktionsübergreifende Politik gelingt.
Zwei populäre Kommunalpolitiker, zwei neue Amtszeiten: Alfred Schomisch startete im Januar 2025 in die nächsten acht Jahre als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Vordereifel, Maximilian Mumm im September als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld.