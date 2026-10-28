30 Jahre Talentforum Mendig
Das ist Musik, die ans Herz geht
Freuen durfte sich das Mendiger Publikum auf Darbietungen von Julian Luo.
Freuen durfte sich das Mendiger Publikum auf Darbietungen von Julian Luo.
Elvira Bell

Eine Talentschmiede der besonderen Art ist das Talentforum Mendig: Ambitionierte junge Musiker werden auf ihrem Weg professionell begleitet. Was die jungen Musiker zu leisten imstande sind, zeigten sie zum 30. Geburtstag des Talentforums.

Lesezeit 4 Minuten
Ein Jubiläum kann man kaum schöner beginnen als mit inspirierender Musik. Musik, die von jungen Talenten nicht nur überzeugend dargeboten, sondern die Laacher-See-Halle mit Leben erfüllte. Und genau das gelang Steffi und Sophie Kässbohrer zum 30.
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