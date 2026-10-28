Eine Talentschmiede der besonderen Art ist das Talentforum Mendig: Ambitionierte junge Musiker werden auf ihrem Weg professionell begleitet. Was die jungen Musiker zu leisten imstande sind, zeigten sie zum 30. Geburtstag des Talentforums.
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Ein Jubiläum kann man kaum schöner beginnen als mit inspirierender Musik. Musik, die von jungen Talenten nicht nur überzeugend dargeboten, sondern die Laacher-See-Halle mit Leben erfüllte. Und genau das gelang Steffi und Sophie Kässbohrer zum 30.