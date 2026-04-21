Neuwieder Klage gescheitert Das hat sich auf dem Rasselstein-Gelände getan Martina Koch 21.04.2026, 12:00 Uhr

i Der Bebauungsplan "Industriegebiet VIII" der Stadt Andernach schafft die Voraussetzungen für bauliche Entwicklungen auf dem Gelände des Unternehmens ThyssenKrupp Rasselstein. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Rasselstein will zwischen den bestehenden Werkshallen und dem Andernacher Rheinufer mehrere bauliche Vorhaben umsetzen. Eine Klage der Stadt Neuwied gegen den geltenden Bebauungsplan scheiterte. Das hat sich auf dem Gelände inzwischen getan.

Mit einem Normenkontrollantrag wollte die Stadt Neuwied gegen den Bebauungsplan „Industriegebiet VIII“ der Stadt Andernach vorgehen – letztlich erfolglos. Vor wenigen Wochen hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz geurteilt, dass die Stadt Neuwied nicht die erforderliche Antragsbefugnis hat.







Artikel teilen

Artikel teilen