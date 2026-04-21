Rasselstein will zwischen den bestehenden Werkshallen und dem Andernacher Rheinufer mehrere bauliche Vorhaben umsetzen. Eine Klage der Stadt Neuwied gegen den geltenden Bebauungsplan scheiterte. Das hat sich auf dem Gelände inzwischen getan.
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Mit einem Normenkontrollantrag wollte die Stadt Neuwied gegen den Bebauungsplan „Industriegebiet VIII“ der Stadt Andernach vorgehen – letztlich erfolglos. Vor wenigen Wochen hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz geurteilt, dass die Stadt Neuwied nicht die erforderliche Antragsbefugnis hat.