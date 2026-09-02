Das Unternehmen Viking River Cruises könnte künftig mit seinen Flusskreuzfahrtschiffen in Andernach anlegen. Das Unternehmen ist sehr zur Freude der touristischen Akteure auf Wachstumskurs. Aber es gibt auch Kritik.
Lesezeit 2 Minuten
Das Unternehmen Viking River Cruises plant, in Andernach einen eigenen Anleger zu errichten und zu betreiben. Damit bekundet ein Gigant der Flusskreuzfahrtbranche Interesse daran, künftig mit seiner Flotte in der Bäckerjungenstadt Station zu machen. Das in Basel ansässige Unternehmen verfügte Ende 2025 über 89 Flusskreuzfahrtschiffe und ist weiter auf Wachstumskurs: Bis zum Jahr 2028 soll die Flotte auf 112 Flusskreuzfahrtschiffe wachsen.