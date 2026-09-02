Anleger in Andernach geplant Das hat es mit Viking River Cruises auf sich Martina Koch 02.09.2026, 14:00 Uhr

i In Koblenz machen die Viking Longships auf ihrer Route entlang des Rheins bereits Station. Jetzt plant der Flusskreuzfahrtanbietet den Bau einer Anlegestelle in Andernach. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Das Unternehmen Viking River Cruises könnte künftig mit seinen Flusskreuzfahrtschiffen in Andernach anlegen. Das Unternehmen ist sehr zur Freude der touristischen Akteure auf Wachstumskurs. Aber es gibt auch Kritik.

Das Unternehmen Viking River Cruises plant, in Andernach einen eigenen Anleger zu errichten und zu betreiben. Damit bekundet ein Gigant der Flusskreuzfahrtbranche Interesse daran, künftig mit seiner Flotte in der Bäckerjungenstadt Station zu machen. Das in Basel ansässige Unternehmen verfügte Ende 2025 über 89 Flusskreuzfahrtschiffe und ist weiter auf Wachstumskurs: Bis zum Jahr 2028 soll die Flotte auf 112 Flusskreuzfahrtschiffe wachsen.







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